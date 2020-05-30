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Металлист 1925 обратился к футбольной общественности Украины

Первая лига
(6 голосов)

Давайте определим сильнейшего на футбольном поле

Металлист 1925 обратился к футбольной общественности Украины
Новина українською

Коллектив команды "Металлист 1925" обратился к футбольной общественности Украины с целью доиграть чемпионат Первой лиги и определить три команды, которые повысятся в классе, по спортивному принципу.

"Футбол - это жизнь! Наша с вами жизнь! Футбол - это эмоции, это культура, это социально значимое явление.

Без Большой Игры тяжело не только футболистам и тренерам! Без футбола тяжело миллионам болельщиков во всем мире.

Без официальных матчей мы живем уже более полугода! Мы хотим играть! Мы хотим, чтобы бой был! И мы уверены, что вы также хотите!

Давайте играть в футбол! Давайте определим сильнейшего на футбольном поле!" - говорится в обращении.

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В статье: ПФЛ Металлист 1925
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(6 голосов)
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Комментарии (2)
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qaco25
30.05.2020 в 15:48
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satellite (Харьков)
30.05.2020 в 14:33
А другого и быть не должно!!! Только на футбольном поле и только в честной борьбе!!!
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