Коллектив команды "Металлист 1925" обратился к футбольной общественности Украины с целью доиграть чемпионат Первой лиги и определить три команды, которые повысятся в классе, по спортивному принципу.

"Футбол - это жизнь! Наша с вами жизнь! Футбол - это эмоции, это культура, это социально значимое явление.

Без Большой Игры тяжело не только футболистам и тренерам! Без футбола тяжело миллионам болельщиков во всем мире.

Без официальных матчей мы живем уже более полугода! Мы хотим играть! Мы хотим, чтобы бой был! И мы уверены, что вы также хотите!

Давайте играть в футбол! Давайте определим сильнейшего на футбольном поле!" - говорится в обращении.