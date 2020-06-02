Цыганык: Только 5 клубов Первой лиги из 16 прошли тестирование на коронавирус

Украинский журналист и ведущий "ПроФутбола" Игорь Цыганик рассказал о ситуации с возобновлением соревнований в Первой лиге.

"Я согласен, что Первая лига должна играть. Но то, что будет 5 июня, будет нелегитимным, ведь на совете лиг должны быть собраны представители и Первой и Второй лиг. Поскольку решение принимается при участии всех членов ПФЛ, а это представители двух лиг. Поэтому решение, которое будет принят 5 июня при участии только представителей Первой лиги, по желанию может быть обжаловано.

Сейчас ситуация катастрофическая, ведь только 5 клубов из 16 прошли тестирование. Ситуация очень сложная, потому что "Карпаты" играли товарищескую игру не так давно с "Волынью", а луцкая команда затем играла с "Агробизнесом".

Все клубы, которые готовы играть, должны пройти тестирование, потому что сейчас ситуация непонятная. "Волыни" перед тем, как говорить "мы готовы продолжать чемпионат", надо сначала пройти тестирование.

Только после того, как все клубы пройдут тестирование можно будет говорить о возобновлении чемпионата", - рассказал Цыганык.