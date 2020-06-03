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Президент Руха: Мы или играем чемпионат в классическом формате, или завершаем его

Первая лига
(1 голосов)

В усеченном формате Рух доигрывать не собирается

Президент Руха: Мы или играем чемпионат в классическом формате, или завершаем его
Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский в эфире ТК Футбол очертил четкую позицию клуба по доигровке сезона в Первой лиге.

"Я публично в сотый раз заявляю: "Рух" готов доиграть первую лигу в классическом формате. Точка. Других сценариев – 3, 5 или 10 команд – не будет. Та афера, которую 2 или 3 клуба пытаются протолкнуть, не пройдет. Мы или играем этот чемпионат, или завершаем его.

Решение пусть принимает исполком ПФЛ. Мой совет – ребята, покажите свои яйца. Придите и скажите – чемпионат начинается такого-то числа. И заканчивайте с этим колхозом, заканчивайте с этим базаром. Назовите дату и скажите, что должны пройти клубы, чтобы возобновить чемпионат.

Я очень хочу доиграть этот чемпионат, потому что мы сильные как никогда. Как никогда мы верим в свои силы. Я хочу праздник, праздник победы. Не хочу выходить в УПЛ без чувства праздника, празднования, медалей и шампанского. Это не полноценная победа, а я хочу честной, справедливой и полноценной победы. У нас есть силы и предпосылки, чтобы так оно и произошло", – сказал Козловский.

Напомним, что Совет лиг ПФЛ соберется в эту пятницу. На встрече будет решаться судьба сезона в Первой лиге.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
ТК Футбол

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