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Кремень из-за перерегистрации отказался от участия в чемпионате Первой лиги
Клуб предлагает разыграть "пульку"
Представитель "Кремня" Андрей Недяк выступил на Совете лиг ПФЛ с заявлением о том, что команда из Кременчуга не сможет продолжить участие в чемпионате Первой лиги.
Если бы у нас был единый коллектив, мы бы все вопросы решили за несколько секунд. Господа Макаров и Мороз [президент и спортивный директор ПФЛ], клубы надо объединять!
Клубы первой семерки имеют хорошую инфраструктуру. Думаю, если бы они разыграли "пульку", просмотров было бы больше, чем в некоторых матчах УПЛ.
Я считаю, что Чемпионат продолжить мы не сможем. "Кремень" не сможет участвовать в Чемпионате, потому что у нас скоро начнется процесс перерегистрации.