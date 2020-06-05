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Кремень из-за перерегистрации отказался от участия в чемпионате Первой лиги

Первая лига
(2 голосов)

Клуб предлагает разыграть "пульку"

Кремень из-за перерегистрации отказался от участия в чемпионате Первой лиги
Новина українською

Представитель "Кремня" Андрей Недяк выступил на Совете лиг ПФЛ с заявлением о том, что команда из Кременчуга не сможет продолжить участие в чемпионате Первой лиги.

Если бы у нас был единый коллектив, мы бы все вопросы решили за несколько секунд. Господа Макаров и Мороз [президент и спортивный директор ПФЛ], клубы надо объединять!

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Клубы первой семерки имеют хорошую инфраструктуру. Думаю, если бы они разыграли "пульку", просмотров было бы больше, чем в некоторых матчах УПЛ.

Я считаю, что Чемпионат продолжить мы не сможем. "Кремень" не сможет участвовать в Чемпионате, потому что у нас скоро начнется процесс перерегистрации.

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Андрей Недяк
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Источник:
Металіст 1925

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