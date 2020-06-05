Кремень из-за перерегистрации отказался от участия в чемпионате Первой лиги

Представитель "Кремня" Андрей Недяк выступил на Совете лиг ПФЛ с заявлением о том, что команда из Кременчуга не сможет продолжить участие в чемпионате Первой лиги.

Если бы у нас был единый коллектив, мы бы все вопросы решили за несколько секунд. Господа Макаров и Мороз [президент и спортивный директор ПФЛ], клубы надо объединять!

Клубы первой семерки имеют хорошую инфраструктуру. Думаю, если бы они разыграли "пульку", просмотров было бы больше, чем в некоторых матчах УПЛ.

Я считаю, что Чемпионат продолжить мы не сможем. "Кремень" не сможет участвовать в Чемпионате, потому что у нас скоро начнется процесс перерегистрации.