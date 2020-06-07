  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Исполком УАФ решил провести Конференцию ПФЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Исполком УАФ решил провести Конференцию ПФЛ

Первая лига
(1 голосов)

Известна дата мероприятия

Исполком УАФ решил провести Конференцию ПФЛ
UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 7 июня во Львове проходит заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, на котором, в частности, решается вопрос продолжения чемпионата в Первой лиге.

Как стало известно UA-Футбол, было решено провести внеочередную Конференцию ПФЛ. Мероприятие запланировано на четверг, 11 июня. Конференция состоится на НСК "Олимпийский" с участием руководства УАФ.

Напомним, что 21-го мая Совет лиг ПФЛ проголосовала против возобновления чемпионата в Первой лиге из-за эпидемии коронавируса. Однако из-за резонанса в футбольной общественности ПФЛ повторно провела Совет 5 июня. На ней уже большинство присутствующих клубов проголосовали за возобновление сезона 23-го июня с некоторыми поправками в регламент. Однако это решение должен был подтвердить Исполком УАФ.

Накануне заседания в СМИ появилась информация, что в Ассоциации настроены проголосовать против рестарта чемпионата в Первой лиге. Против этого сразу же выступили клубы, которые голосовали за возобновление сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПФЛ УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
viajador (Lutsk)
07.06.2020 в 14:26
УАФ вище ПФЛ. Тому треба підкоритися рекомендаціям і рішенням УАФ. А то, бачте, всякі клуби в ПФЛ бунтують!
Ответить
0
0
Astor Astor (Одесса)
07.06.2020 в 14:24
Законное и справедливое решение может быть только одно. То, которое принято большинством клубов первой лиги - НЕ доигрывать этот никому не нужный чемпионат. А с июля начать новый.
Ответить
0
0
филанкрот (donetsk)
07.06.2020 в 13:34
Насправдi piшення просте.Ті клуби,які хочуть дограти чемпіонат,хай дограють.а ті.хто не хочуть,хай відпочивають,очки їм нараховуватися не будуть,а вилітають у 2 лігу хай 8 команд
Ответить
+3
-1
support (Kyiv)
07.06.2020 в 13:18
Кабинетные мыши
Ответить
+1
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
07.06.2020 в 13:16
Робиться все щоб і на наступний рік в ПЛ осталось 12 команд. А кому це вигодно - знають всі
Ответить
+6
-1
Zloy Pingvin
07.06.2020 в 13:44
А за какие заслуги в этом голу кого то повышать в классе если чемпионат не будет до игран?
Ответить
0
-4
avatar
ПетроФ (Луцьк)
07.06.2020 в 14:10
Саме так і думають ахметівські шавки з УАФ блокуючи рішення ПФЛ догравати чемпіонат.
0
-1
Astor Astor (Одесса)
07.06.2020 в 14:23
Да-да. В стране всем рулит Ахметов. Это он Майдан устроил, это он Конькова выгнал из ФФУ и посадил своего Павелку. Об этом скоро даже в учебниках напишут.
Ответить
0
0
Plagin (Prad)
07.06.2020 в 13:14
Цікаво просто хто ініціатор цієй Санта-Барбари.
Ответить
+5
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2020 в 14:08
Ахметівці
Ответить
+1
-1
avatar
Инспектор ( )
07.06.2020 в 13:04
Понятно что честь утеряна. Но хоть просто капля совести осталась?
Ответить
+2
-1
Zloy Pingvin
07.06.2020 в 13:13
Ты о чём? Откуда там совесть? Там ума только как распилить бабки.
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...