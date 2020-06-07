Исполком УАФ решил провести Конференцию ПФЛ

В воскресенье, 7 июня во Львове проходит заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, на котором, в частности, решается вопрос продолжения чемпионата в Первой лиге.

Как стало известно UA-Футбол, было решено провести внеочередную Конференцию ПФЛ. Мероприятие запланировано на четверг, 11 июня. Конференция состоится на НСК "Олимпийский" с участием руководства УАФ.

Напомним, что 21-го мая Совет лиг ПФЛ проголосовала против возобновления чемпионата в Первой лиге из-за эпидемии коронавируса. Однако из-за резонанса в футбольной общественности ПФЛ повторно провела Совет 5 июня. На ней уже большинство присутствующих клубов проголосовали за возобновление сезона 23-го июня с некоторыми поправками в регламент. Однако это решение должен был подтвердить Исполком УАФ.

Накануне заседания в СМИ появилась информация, что в Ассоциации настроены проголосовать против рестарта чемпионата в Первой лиге. Против этого сразу же выступили клубы, которые голосовали за возобновление сезона.