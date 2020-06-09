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Гендиректор Оболони-Бровар: Эта Санта-Барбара уже всем надоела. Исполком УАФ должен был принять волевое решение

Первая лига
(1 голосов)

Пивовары не верят, что сезон в Первой лиге будет доигран

Гендиректор Оболони-Бровар: Эта Санта-Барбара уже всем надоела. Исполком УАФ должен был принять волевое решение
Новина українською

Генеральный директор "Оболони-Бровар" Александр Ризниченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал судьбу нынешнего сезона Первой лиги. Функционер не верит, что чемпионат удастся доиграть.

"Скажу откровенно, эта Санта-Барбара уже надоела и нам, и всем болельщикам. Вместо того, чтобы сделать праздник футбола, мы превратили это в траурную процессию, которая до этого времени никак на может закончиться.

Исполком УАФ должен был принять волевое решение – Первая и Вторая лига должны были начать чемпионаты 23 числа, согласно календарю ПФЛ.

Клубы разобщены, объединить их на данном этапе будет чрезвычайно сложно. Если руководство УАФ сможет объединить все эти клубы и принять единое правильное решение – это будет так.

Лично я решения не вижу. Или продолжаем чемпионат, или заканчиваем так, что никто никуда не переходит, все остаются на своих местах. Назначаем дату следующего чемпионата, готовимся и начинаем.

Думаю, на конференции ПФЛ в четверг решения никакого принято не будет. Решение должно было быть от Исполкома. Клубы, которые хотят и не хотят играть, мне кажется, все равно останутся при своих мнениях", – сказал Александр Ризниченко.

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) УАФ Александр Ризниченко
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Источник:
ТК Футбол

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