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Полгода без футбола в низших лигах. ПФЛ вместе с УАФ и клубами будет принимать решение

Первая лига
(1 голосов)

Судьба чемпионатов Первой и Второй лиг

Полгода без футбола в низших лигах. ПФЛ вместе с УАФ и клубами будет принимать решение
Новина українською

Сегодня на НСК "Олимпийский" состоится конференция ПФЛ, которую накануне инициировал исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола.

На мероприятии, которое начнется в 14 часов, должны решить вопрос чемпионата 2019/2020 в Первой и Второй лигах, приостановленного из-за коронавирусного карантина.

Также речь пойдет о календаре соревнований и обмене между лигами.

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ПФЛ уже дважды пыталась принять решение по этому поводу, собирала Раду Лиг в Киеве на "Оболонь-Арене". В первый раз большинство клубов отказались от того, чтобы доигрывать чемпионат, в другой раз - высказались за его продолжение.

На этот раз участие в заседании примет президент УАФ Андрей Павелко.

По этому поводу в Профессиональной футбольной лиге напомнили, что именно УАФ является организатором соревнований.

УАФ имеет исключительные и неотъемлемые полномочия по общему руководству и контролю за проведением соревнований по футболу, организатором которых она является.

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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ УАФ карантин
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Комментарии (3)
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androma (Вересневе)
11.06.2020 в 10:48
А тем временем антирекорд зараженных обновляется каждый день. Сегодня уже 689, маски поснимали. Все на стадионы
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Dimoncho (Kharkov)
11.06.2020 в 10:16
Я в шоке с нашего футбола. Я б на месте наших правоохранительных органов обратил бы внимание на руководство нашей федерации. Ведь протаскивают бредовые решения в пользу 3х клубов. Очевидно, что там что то нечисто
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Инспектор ( )
11.06.2020 в 08:56
Если отбросить мутняк, который затеяли Минай и Волынь вместе с УАФ то просто интересно, а кто же главный в чемпионате-федерация или группа клубов? Насколько известно ВСЕ права на проведение соревнований УЕФА отдает общественным организациям, в нашем случае УАФ. Что же они мутят?
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