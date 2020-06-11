Полгода без футбола в низших лигах. ПФЛ вместе с УАФ и клубами будет принимать решение

Сегодня на НСК "Олимпийский" состоится конференция ПФЛ, которую накануне инициировал исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола.

На мероприятии, которое начнется в 14 часов, должны решить вопрос чемпионата 2019/2020 в Первой и Второй лигах, приостановленного из-за коронавирусного карантина.

Также речь пойдет о календаре соревнований и обмене между лигами.

ПФЛ уже дважды пыталась принять решение по этому поводу, собирала Раду Лиг в Киеве на "Оболонь-Арене". В первый раз большинство клубов отказались от того, чтобы доигрывать чемпионат, в другой раз - высказались за его продолжение.

На этот раз участие в заседании примет президент УАФ Андрей Павелко.

По этому поводу в Профессиональной футбольной лиге напомнили, что именно УАФ является организатором соревнований.