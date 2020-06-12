Кополовец - Ингульцу: При чем тут гимн? Отвечайте за свои слова и просто оплатите тесты

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец в своем Инстаграме ответил на недавнее заявление"Ингульца". Михаил призвал клуб выполнить обещание и оплатить тесты клубам ПФЛ, а не "уводить тему" на пение гимна".

"Хочу объяснить ситуацию, которая у меня сложилась с"Ингульцом". Как минимум в четырех из пяти интервью президент"Ингульца" постоянно упоминает"Минай". Постоянно пытается укусить, постоянно пытается передернуть. Я уже все интервью не смотрел, но знаю что-то о трассе Луцк – Чоп.

Постоянно у него какие-то упреки, что мы не так голосуем. Слушайте, во-первых, это наше дело. Нравится вам или нет, но это наша позиция. Я уже вам сказал, вы в курсе.

По поводу ПЦР-тестов. Меня интересует позиция других клубов. Неужели им не обидно, когда их коллега, президент, который, на мой взгляд, не должен так себя вести и унижать все остальные клубы в такое тяжелое время, сказать, что готов подать, милостыню бросить.

Это очень оскорбительно для всех клубов, на мой взгляд. Не знаю, пока реакции от них я не вижу. Неужели им приятно такие вещи слушать от президента другой команды?

По поводу гимна, который вы предлагаете мне спеть. Друзья, вы в курсе: гимн – ваша тема, ваш конек, у вас неплохо получается, мы все видели, заценили, супер, молодцы. Но давайте не будем уводить тему.

Вы сказали о ПЦР-тестах. Мы хотим увидеть того Робин Гуда. Пускай заплатит первой, второй лигам, там тоже есть финансовые проблемы. Не хочу ни с кем ссориться. Вы сказали, что хотите заплатить, причем здесь ваш гимн?

Вы сказали, что заплатите за ПЦР-тесты всем клубам. Вот я вам и говорю: оплатите, пожалуйста, ПЦР-тесты и нашей команде, и еще ряду клубов. Отвечайте за свои слова – вот и все. А говорить о гимне вашем и так дальше – зачем уводить тему? Причем тут гимн? Вот это моя позиция", – сказал Кополовец.