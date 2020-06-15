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Цыганык: Дать интервью по доигровке Первой лиги Суркиса попросил Поворознюк

Первая лига
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Борьба за Первую лигу давно вышла за ее пределы

Цыганык: Дать интервью по доигровке Первой лиги Суркиса попросил Поворознюк
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык в эфире "Циганик LIVE" сообщил, что президент "Динамо" Игорь Суркис сделал заявление по Первой лиге по просьбе владельца "Ингульца" Александра Поворознюка.

"Все, наверное, слышали интервью Игоря Суркиса, в котором он сказал, что если клубы Первой лиги выйдут в УПЛ не по спортивному принципу, то нужно оставить в высшем украинском дивизионе 12 клубов.

Эту идею ему подсказал президент "Ингульца" Александр Поворознюк. Он лично попросил Игоря Суркиса дать такое интервью. Что он не поддерживает то, что команды выйдут не по спортивному принципу. Что если чемпионат не завершится, то никто выходить не должен", – сказал Цыганык.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Игорь Цыганык Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Трибуна

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