  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Минай подписал Голодюка и еще двух новичков
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай подписал Голодюка и еще двух новичков

Первая лига
(1 голосов)

Сплав опыта и молодости

Минай подписал Голодюка и еще двух новичков
Новина українською

Перволиговский "Минай" объявил о подписании трех новичков.

Клуб подписал контракты с хавбеками Олегом Голодюком, Даниилом Кнышем и форвардом Сергеем Машталиром.

Читайте такжеКобин: Динамо есть Динамо, однако будем готовиться к проходу в финал Кубка

Напомним, что опытный 32-летний Голодюк за свою карьеру успел поиграть за "Карпаты", "Ворсклу", "Халадаш" и "Залаэгерсег". С начала 2020 года находился без клуба.

24-летний Кныш является воспитанником "Динамо". Также выступал за "Сталь" и до недавнего времени – за "Калуш".

21-летний Машталир до 2018 года уже играл за "Минай", после чего перебрался в "Ужгород".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Голодюк ФК Минай Даниил Кныш Сергей Машталир
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Минай

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...