Минай подписал Голодюка и еще двух новичков

Перволиговский "Минай" объявил о подписании трех новичков.

Клуб подписал контракты с хавбеками Олегом Голодюком, Даниилом Кнышем и форвардом Сергеем Машталиром.

Напомним, что опытный 32-летний Голодюк за свою карьеру успел поиграть за "Карпаты", "Ворсклу", "Халадаш" и "Залаэгерсег". С начала 2020 года находился без клуба.

24-летний Кныш является воспитанником "Динамо". Также выступал за "Сталь" и до недавнего времени – за "Калуш".

21-летний Машталир до 2018 года уже играл за "Минай", после чего перебрался в "Ужгород".