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Павелко: Матчи Первой лиги продолжатся, как и было запланировано

Первая лига
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Интересная ситуация

Павелко: Матчи Первой лиги продолжатся, как и было запланировано
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко в своем фейсбуке поздравил болельщиков с рестартом сезона в Первой лиге.

Интересно, что данный пост появился примерно в одно время с информацией о том, что несколько игроков "Руха" заболели коронавирусом. Знал ли глава УАФ на тот момент о заболеваниях в львовском клубе, остается неясным.

"Поздравляю всех любителей футбола с новой победой на пути к полноценному возрождению футбола в Украине. Матчи Первой лиги продолжатся, как и было запланировано. Только что получил письмо-ответ на мое обращение от министра здравоохранения Максима Степанова. Глава Минздрава сообщил, что согласовывает продление соревнований первой лиги при условии четкого соблюдения медицинского протокола.

Рад, что в критический момент помог возобновить соревнования. Спасибо министру за футбольное решение, а клубам лиги и ПФЛ за конструктивную позицию. Теперь есть все предпосылки для того, чтобы победители соревнований определились по спортивному принципу. Так и должно быть всегда.

Но не стоит забывать, что пандемия продолжается. И пример «Карпат» свидетельствует о том, что нельзя терять бдительность. Вместо этого необходимо четко соблюдать медицинский протокол проведения соревнований и ответственно относиться и к своему здоровью, и к здоровью окружающих. Верю в полную победу футбола над COVID-19 и желаю всем крепкого здоровья", – написал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко Рух (Львов) УАФ
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