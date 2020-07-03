В Горняк-Спорте обещают отобрать очки у Металлист 1925, чтобы внести интригу

Главный тренер "Горняк-Спорта" с Первой лиги Игорь Жабченко накануне отпраздновал день рождения. А его команда одержала первую победу после карантинного рестарта чемпионата.

- Игорь Валентинович, как провели день рождения 1 июля?

- Как обычно, ведь времени на отдых нет. У нас на стадионе в баре все сотрудники собрались, пообщались, прекрасно провели время. Отметили день рождения как всегда весело. Самый главный подарок для меня - победа над "Балканами". Ребята сделали все, чтобы поднять настроение и не испортить праздник.

- Настроение было хорошее благодаря крупной победе над "Балканами". Порадовала команда качеством игры были моменты, которые не понравились?

- Много ошибок допускали в простых ситуациях. К сожалению, также пока подводит реализация. Уже в первом тайме счет минимум должен быть не менее 2:0. В общем, все, что планировали, удалось воплотить в жизнь в этом матче. Все что требовали от игроков, все выполнили. Прессинговали и не давали возможности играть сопернику.

Необходимо отметить, что у нас был провальный отрезок в матче. На 37-й минуте Иван Белый получил травму, 5 минут его не было на поле. Центральный защитник провалился и игрок соперника пробил в перекладину. Больше у игроков "Балкан" не было моментов в этой игре.

- Вам понравилась агрессия впереди?

- Конечно, мы обсуждали, все ребята старались выполнить. К сожалению, ошыбки в простых ситуациях приводили к тому, что в тех моментах, где можно было отдать более тонкую передачу на выход один в один, ребята загоняли мяч к угловому флажку. К тому же, надо было использовать те возможности, которые создали.

- Чувствуете, что после карантина команда добавляет уже второй матч?

- Конечно, это заметно невооруженным глазом. Только за две недели до игры с "Ингульцом" собрались. Ребята два месяца были на карантине и это не могло не сказаться, хотя состояние у всех было нормальное. Заметно, что они держали себя в тонусе, но игровую практику ничем нельзя заменить. Бегать - это одно, а тренироваться с мячом - совсем другое. Сейчас мы в хорошем функциональном состоянии. Ту работу, которую мы требуем, ребята уже выполняют.

- Замены хорошо сработали, усилили игру. Наверное, у вас сейчас скамейка запасных состоит из игроков, способных усилить игру в любой момент?

- Да, вышли опытные игроки и помогли нам. Мы специально выпустили Владимира Королькова, который должен успокоить игру. Он это и сделал. Герасимец тоже опытный игрок, Чередниченко. Мы довольны, но главное, чтобы футболисты пользовались тем шансом, который им предоставляем. Мы просим ребят усилить игру в те 15-20 минут, которые у их распоряжении. Отмечу, что сейчас нам еще смогут помочь Батюшин, Бойко, Сорокин. Думаю, что у нас еще будет усиление состава.

- Вы заменили Збуня. Вынужденное мера?

- Игрок почувствовал определенные проблемы со здоровьем. Мышца начала болеть и вынуждены были сделать замену.

- Как оцените игру Чередниченко?

- Чередниченко отдал голевую передачу, забил пенальти. Еще отдал на Герасимца, который и заработал пенальти. Три активных действия, которые помогли команде. Поэтому конечно, доволен. Ему еще надо усиливать свою игру, больший объем работы выполнять, особенно в обороне.

- Вы довольны сейчас качеством игры Хомченко?

- Виктор - талантливый футболист. Когда я пришел в команду, он бегал по флангам и где-то в середине. Мы его просто направили, объяснили, что нужно делать в тренировочном процессе.

- Изменили его структуру игры?

- Да, но ему надо еще работать. Вот когда забьет 11 мячей в 11 матчах, тогда будет востребованным нападающим. У него есть хороший потенциал, но он должен много работать на тренировках.

- Вы видите, что он может работать?

- Да он и работает. Старается, изменил свое отношение к тренировкам. У него сейчас неплохо получается.

- По стартовом туре, что помешало удержать приемлемый результат в матче с "Ингульцом"? Cложилось впечатление, что 80+ минут игра складывалась неудобно для вашего опытного соперника.

- К сожалению, не удалось удержать результат. Хотя мы надеялись, что сможем заработать зачетные пункты, рассчитывали на это.

Но опять же, первая игра, концентрация при угловом, неправильная расстановка при стандарте. Тот же Виктор Хомченко неправильную позицию занял, не до конца отработали с нападающим, ошибся вратарь. Все в куче привело к нашему поражению. Наша командная игра в обороне не удалась. По моему мнению, игра была равной. Моменты были у обеих команд, но сопернику больше повезло.

- Они больше хотели, наверное. Им надо было.

- Мы тоже стремились достичь результата. На каждую игру настраиваемся по максимуму. Просто игроки "Ингула" использовали нашу ошибку в обороне.

- Что думаете о "Металлисте 1925"? Способна ли команда выиграть золотые медали?

- Команда хорошая, мы с ней играли дважды или трижды на сборе. Достойный соперник. Они демонстрируют хорошую игру и нам будет непросто. Конечно же, мы едем, чтобы забрать очки и внести интригу в чемпионат. Сделаем все, чтобы привезти из Харькова максимальное количество зачетных пунктов.