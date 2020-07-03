Кополовец о предложении Карпат по Руху: Я сразу понял, что это провокация. Я в эти игры не играю

Спортивный директор "Миная»" Михаил Кополовец рассказал о том, почему он решил записать переговоры с исполнительным директором "Карпат" Ростислав Ящишин, в которых львовский клуб предлагал мотивацию в размере 500 тысяч гривен командам, которые обыграют в Первой лиге львовский "Рух".

"Мне поступает звонок от директора ["Карпат"] Ящишина. На мой взгляд… Я сразу понял, что это провокация с их стороны, потому что они знают, что мы с Козловским давно дружим. Он приезжает к нам на игры, мы в хороших отношениях. Мне звонят, что предлагают по 500 тысяч за игры.

Мне удивительно, не могу понять одного: у людей нет денег на выезды, нет на зарплаты футболистам, у них проблемы… И они предлагают мне 500 тысяч и говорят, чтобы я объявил всей Первой лиге об этом. Провокация чистой воды. Понятно, что я поставил в известность Козловского, сказал, что "Карпаты"…

Не знаю, как оно будет дальше, потому что не исключено, что они меня записывали, поэтому это сделал я. Я в эти игры не играю. Было понятно, что это какой-то зашквар, какая-то провокация, потому что они не могут не знать, что мы дружим. С тем же спортивным директором "Руха" Вовой Лапицким мы знаем друг друга 20 лет. Почему именно мне позвонили? Не знаю, вот такая вот ситуация", - сказал Кополовец.