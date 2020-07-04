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Металлист 1925 – Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Дуэль друзей из соседних областей

Металлист 1925 – Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Клубы в этом году провели уже два спарринга. В трех же официальных встречах обе команды ни разу не покидали поле без забитых голов, но и ни разу "Горняк-Спорту" не удавалось обыграть харьковчан. Дважды были зафиксированы победы "Металлист 1925" со счетом 2:1, еще однажды команды разошлись миром 1:1.

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В этом сезоне "Металлист 1925" удалось одержать победу на последних минутах игры, тогда забивали Ярослав Ямполь и Виталий Кольцов, которых, наверное, увидем и сегодня. А вот с Антоном Котляром, который забил единственный гол "Горняк-Спорта", клуб из Горишних Плавней попрощался с наступлением 2020 года.

Сегодня в составе гостей матч из-за дисквалификации также пропустит защитник Богдан Векляк.

Первая лига, 22 тур

04.07.2020, 19:25

Харьков, ОСК "Металлист", без зрителей

"Металлист 1925" (Харьков) - "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Андрей Демченко Игорь Жабченко Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлист 1925 (Харьков)
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