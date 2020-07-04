Анонс 22-го тура Первой лиги от UA-Футбол

Снова новый лидер и вновь обновленный состав топ-3, что в отношении второго дивизиона страны не удивляет нисколечки. Чудесное спасение "Ингульца", а также победы "Металлиста 1925" и "Волыни" сделали эти команды фаворитами гонки в настоящий момент. Но у "Руха", допустившего осечку, и "Агробизнеса", который играет весьма уверенно после карантина, еще есть очная игра в запасе.

Центральный матч

"Ингулец" - "Авангард". Глупое удаление Андрея Семенко не смутило "Ингулец". который нашел все же свой шанс для спасения в Минае. "Авангарду" же с одной из тренировок перед матчем нужно было в церковь заглянуть, четыре назабитых пенальти в двух играх настаивают на этом... В первом круге краматорчане обыграли этого соперника дома (2:1), причем в той игре как раз "Ингулец" не забил пенальти. В этот раз жду реванша от петровцев. (Артур Кисляченко - далее А.К.)

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Нужно очень постараться, чтобы за два матча не забить сразу четыре пенальти, но "Авангард" доказывает, что нет ничего невозможного. Однако даже с таким тотальным невезением они все равно добыли четыре очка после карантина. Ровно столько же сколько и "Ингулец". Однако исходя из последних игр и турнирной мотивации, хозяева смотрятся явными фаворитами. (Георгий Грошев - дальше Г.Г.)

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"Авангард" похож на человека, который стоит у прилавка и не может определиться, что ему покупать. Почему-то кажется, что возможности команды намного больше 8 строки в турнирной таблице. "Ингулец" впрягся в трио лидеров "41" (по количеству очков) в турнирной таблице и вынужден тянуть уздечку первенства до выхода в УПЛ. Интересно будет посмотреть, продолжит ли свою забивную серию лучший игрок Первой лиги в июне Александр Мишуренко и кто еще из футболистов "Ингульца" в защите и полузащите способен проявить лидерские качества. (Тарас Вархоляк - далее Т.В.)

Обязательно к просмотру

"Черноморец" - "Николаев". Южане одни из лучших в первых двух турах после карантина, хоть и "моряки", и "корабелы" голосовали против продолжения сезона. Вероятно, как раз с отсутствием турнирных задач связана легкостью их нынешнего бытия. Но тренерская дуэль Сергея Ковальца и Ильи Близнюка обещает стать одной из ярчайших в 22-м туре. (А.К.)

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Сергей Ковалец свое дело знает. "Черноморец" под его руководством серьезно преобразился и кто знает, на каком бы они шли месте, если бы он с ними работал с начале сезоне. Ожидаем домашнюю победу и уже третью подряд после карантина от "моряков". (Г.Г.)

"Металлист 1925" - "Горняк-Спорт". Харьковский коллектив на одном дыхание провел два прошлых матча, но не следует забывать, что обыграли они двух явных аутсайдеров. А вот команда Жабченко просто сдаваться не будет. На прошлой неделе они разбили "Балканы" и доказывают, что они в неплохой форме. "Металлисту 1925" точно не будет просто (Г.Г.)

Неплохо вернулись в сезон и эти команды, причем харьковчане добыли две победы с общим счетом 6:1, хоть и над аутсайдерами. Подопечные Игоря Жабченко неплохо смотрелись в Петрово, а в прошлом туре дома уничтожили "Балканы" (4:0), реализовав два пенальти. За два сезона "Металлист 1925" еще не проигрывал "Горняку-Спорту" в рамках Первой лиги. Не проиграет и сейчас, причем это задача-минимум. У гостей пропустит встречу Богдан Векляк. (А.К.)

Оставшиеся встречи

"Агробизнес" - "Черкащина". Матч одной из лучших атак против самой слабой в Первой лиге защиты (гости напропускали 48 (!) мячей). Игра первого круга в Черкассах была за "Агробизнесом" (2:1), но с тех пор команды изменились - сейчас обе возглавляют другие тренеры. А пропасть между обеими остается. Волочиская команда Чижевского борется за выход в УПЛ с 40 очками, а черкасская Маринчука - скорее всего с 6 пунктами готовится к переходным матчам за право остаться в Первой лиге (Т.В.)

По первому матчу подопечные Чижевского оставили хорошее впечатление, а игра левого вингера Игоря Бойчука и вовсе стала яркой вспышкой 21-го тура. "Черкащина" вроде и старается, но пока что очков набрать не может. Хотя удар в штангу Захаревича в дебюте игры с МХ 1925 до сих пор перед глазами - он мог изменить течение матча на корню. Владислав Кабанюк не поможет гостям из-за дисквалификации, но даже без этого фактора шансы аутсайдера в Волочиске были бы мизерными. (А.К.)

"Балканы" - "Минай". Для обеих команд 21 тур был неудачным, особенно есть за что реабилитироваться хозяевам - команде из села Заря, которая позволила разгромить себя "Горняк-Спорту". И хотя у клуба из закарпатского села Минай, будет дисквалифицирован защитник Роман Никитюк, именно его команда будет фаворитом встречи. Ведь "Балканы" уже оторвались от зоны переходных матчей на 6 пунктов. Другое дело команда Василия Кобина, ей победа нужна "как воздух", чтобы продолжить борьбу за выход в УПЛ, ведь от тройки лидеров отстает на 3 очка (Т.В.)

"Кремень" - "Волынь". "Волынь" проведет этот матч без дисквалифицированного центрального хавбека Амбросия Чачуа. Впрочем, это не должно составлять проблемы для команды Мостового-Тлумака из Луцка, которая в первом круге "трощила" команду из Кременчуга (3:0) - тогда были автогол, штанга, удаление и много нереализованных моментов у "Волыни". Богатым на забитые голы должен быть и этот поединок, ведь "камешки" - вторые в Первой лиге по количеству пропущенных голов (40!) (Т.В.)

"Оболонь Бровар" - "Прикарпатье". По качеству игры подопечные Мазуренко смотрелись неплохо в Луцке, но снова не повезло в завершении. "Прикарпатье" же проиграло обе встречи с момента возобновления сезона и потеряли Романа Дытко и Романа Барчука. У "пивоваров" не сыграет наиболее креативный игрок центра поля Максим Покотилюк. Тем не менее, "Оболонь Бровар" обязана прерывать неудачную серию и продлевать таким образом серию неудач "Прикарпатья". Напомним, что в пассиве команды Владимира Ковалюка уже шесть поражений кряду. (А.К.)

"Пивоварам" пора бы проснуться. Да, они не провалились в Луцке, но за две игры на их счету только одно очко, что для претендента на призовые места - мизер. Возможно именно в матче против "Прикарпатья" они наконец-то порадуют болельщиков, иначе из гонки за выход в УПЛ они выпадают. (Г.Г.)

Матч "Рух" - "Металург" перенесен из-за коронавируса!