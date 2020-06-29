Три пенальти в одни ворота и лишь один гол. Авангард берет скальп Кремня

Равенство на поле продолжалась только до тех пор, пока Артур Денчук не выбил мяч с линии штрафной на Владислава Нехтия. Игроки "Кремня" на тот момент "устроили вечеринку" у штрафной краматорцев, а потому совсем не ожидали, что Нехтий после очень хорошей передачи от вратаря ворвется в совершенно свободную зону перед воротами Олейника. Защитнику Клюсу пришлось фолить, а 11-метровый четко реализовал Алексей Лобов.

После гола рычаги игры полностью перешли к "Авангарду": опорник "Кремня" Назар Моцик раз за разом ошибался, смешно тянул соперника за ноги. Несмотря на обилие созданных моментов команда из Краматорска ничего не реализовала - еще в первом тайме удалось заработать второй пенальти, однако для Кириенко 11-метровая отметка остается непреодолимой третий раз подряд (!) (бил дважды неудачно в 20-м туре) - на этот раз помешала штанга.

Во второй половине встречи у "Кремня" было меньше ошибок, но "Авангард" продолжал контролировать матч и доводить встречу до победы. Все попытки краматорцев забить еще хотя бы гол нивелировал на последнем рубеже вратарь-капитан Кременчуга Андрей Олейник, а на последних минутах игры - и неумение реализовывать пенальти: на этот раз над воротами выстрелил Сапай.

Первая лига, 21 тур сезона 2019/2020

Краматорск, стадион "Знамя". 17:00

"Авангард" (Краматорск) - "Кремень" (Кременчуг) 1:0

Гол: Алексей Лобов (19)

Нереализованные пенальти: Кириенко (35), Сопко (89)

"Авангард": Артур Денчук - Роман Мельник (К), Максим Воробей, Владислав Савин, Юрий Сеницкий Александр Сухаров - Никита Полюлях, Владислав Нехтий, Алексей Лобов, Иван Матяж, Игорь Кириенко

"Кремень": Андрей Олейник (К) - Анатолий Клюс, Валерий Курелях, Александр Головко, Богдан Бычков - Евгений Мурашов - Богдан Литвяк, Назар Моцик, Вадим Лобода, Артем Бафталовський - Дмитрий Сула