Первая лига. Минай минимально переиграл Балканы

Не самое высокое качество игры все же принесло три очка команде Василия Кобина и Михаила Кополовца.

С первых минут матча хозяева предложили "Минаю" весьма грубый стиль футбола, в результате чего число нарушений было внушительным. Но "горчичником" до перерыва был награжден только Луис Фернандо, который сыграл весьма грубо против оппонента.

В первом тайме не наблюдалось особого перевеса фаворита. Более того, "Балканы" имели реальные шансы на то, чтобы открыть счет в дебюте. Платунов оказался наедине с Поповичем и пробил выше ворот, хотя ему удалось избежать положения вне игры. Футболисты же закарпатского клуба в атаке уповали исключительно на дальние удары в исполнении Нуриева и Пыняшко, с которыми относительно легко справлялся Лободров, либо мяч проходил мимо ворот. Многочисленные навесы со стандартов также успеха гостям не приносили.

Матч мирно катился к ничьей в первом тайме, но очередной навес Жичикова справа все же стал результативным. Замкнул его ударом головой Богдан Оринчак. Он же мог удваивать преимущество "Миная" уже в следующей атаке, но после того как Лободров справился с ударом Шпака, единственный форвард гостей пробил в перекладину, расстреливая уже опустевшие ворота.

В дебюте второго тайма "Минай" проявил активность в попытке сразу же забить второй гол и успокоить игру окончательно. Но удар со штрафного в исполнении Нуриева оказался бесхитростным, а дальний выстрел Маткобожика вышел неточным. Попытку выхода Луиса Фернандо один на один прервал в стиле Нойера Андрей Попович - это был единственный эпизод, достойный упоминания, у противоположных владений.

И все же в концовке вышедший на замену Александр Глагола сумел продавить защитников и пыром поразить угол ворот "Балкан". Второй гол утвердил "Минай" в статусе сильнейшей команды этого матча. Лишь на последней компенсированной минуте Василий Тропанец все же сумел размочить Поповича, но буквально сразу же после возобновления игры арбитр дал финальный свисток.

"Минай" воспользовался ситуацией и догнал тройку лидеров, сравнявшись с "Металлистом 1925", "Ингульцом" и "Волынью" по набранным очкам. Но конкуренты свои матчи 22-го тура еще не сыграли.

Балканы - Минай 1:2 (0:1)

Голы: Тропанец (90+4) - Оринчак (44), Глагола (84)

Балканы: Лободров, Платунов, Николишин, Юречко, Опря, Гаврилюк (Силва Роша 63), Пархоменко, Луис Фернандо (Тропанец 53), Ильницкий, Фаюк, Болокан (Златов 46).

Минай: Попович, Стасюк, Жичиков (Глагола 56), Маткобожик (Корнутяк 90+1), Допилка, Ткачук, Нуриев (Микуляк 87), Шпак, Пыняшко (Кополовец 82), Кныш (Машталир 86), Оринчак.

Предупреждения: Луис Фернандо (8), Златов (78), Пенов (88)