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Матч Первой лиги отложили из-за опоздания одной из команд

Первая лига
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Видимо, дорога в Петрово пострадала из-за "ямочного ремонта"?

Матч Первой лиги отложили из-за опоздания одной из команд
Новина українською

Матч 22 тура Первой лиги "Ингулец" - "Авангард" должен был начаться в 18:30, однако стартовый свисток был дан в 18:50.

Как стало известно ua-football.com, причина заключается в том, что гости из Краматорска опоздали на игру.

А хозяева, "Ингулец", решили пойти "Авангарду" навстречу и согласились на смещение матча во времени.

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Ингулец (Петрово)
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