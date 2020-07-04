Первая лига
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Матч Первой лиги отложили из-за опоздания одной из команд
Видимо, дорога в Петрово пострадала из-за "ямочного ремонта"?
Матч 22 тура Первой лиги "Ингулец" - "Авангард" должен был начаться в 18:30, однако стартовый свисток был дан в 18:50.
Как стало известно ua-football.com, причина заключается в том, что гости из Краматорска опоздали на игру.
А хозяева, "Ингулец", решили пойти "Авангарду" навстречу и согласились на смещение матча во времени.
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