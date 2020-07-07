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Коронавирус в Запорожье: ПФЛ перенесла еще два матча Металлурга

Первая лига
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Команда ушла на двухнедельный карантин

Коронавирус в Запорожье: ПФЛ перенесла еще два матча Металлурга
Новина українською

Запорожский "Металлург" обратился в ПФЛ с просьбой о переносе матчей 23-го и 24-го тура Первой лиги с "Черкащиной" и "Горняком-Спорт", которые должны были состояться 10-го и 15-го июля соответственно.

Лига пошла на встречу клубу и перенесла данные поединки.

Напомним, что в "Металлурге" обнаружен всплеск заражения коронавирусом. 13 игроков сдали позитивные тесты, ну а команда отправлена на двухнедельную самоизоляцию.

Ранее из-за вспышки заболевания также был перенесён матч 21-го тура, в котором "Металлург" должен был сыграть с "Рухом".

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Черкащина (Черкассы) ГФК Металлург (Запорожье) коронавирус
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Источник:
ПФЛ

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