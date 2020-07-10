Первая лига
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Авангард - Балканы: смотреть онлайн, видеотрансляция
В Краматорске будет открыт 23-й тур Первой лиги.
Необычно рано для этого времени года начнут свой поединок краматорский "Авангард" и зарянские "Балканы". Причина может быть в том, что гостям еще нужно успеть на поезд домой сразу после игры. Скажется ли этот фактор на зрелищности?
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