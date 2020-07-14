Павелко: ФИФА дала согласие на использование ВАР в матчах Первой лиги уже со следующего тура

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что Ассоциация получила разрешение ФИФА на использование системы ВАР в матчах Первой лиги начиная с 25-го тура.

"Новое футбольное достижения Украины. ФИФА поддержала мою инициативу и дала согласие на использование ВАР в матчах Первой лиги уже со следующего тура.

Это очень важное решение, учитывая бешеную конкуренцию, которая сейчас идет в Первой лиге за выход в УПЛ. Аж восемь команд борются за первые места. Поэтому цена ошибки, в том числе и судейской, очень велика. ВАР поможет минимизировать вероятность их допущения. Спасибо за это комитету арбитров во главе с Лучано Лучи и коллегам из ФИФА", – написал Павелко в фейсбуке.

Будет ли ВАР использоваться только в этом сезоне, или также и в следующем, Павелко не уточнил.