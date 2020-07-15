Первая лига
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Металлист 1925 - Авангард 0:1. Видео гола и обзор матча
Претендент на выход в УПЛ оступается в родных стенах
Первая лига, 24 тур
14.07.2020 19:00
Город Харьков, ОСК "Металлист", без зрителей
Арбитр в поле - Андрей Коваленко (Полтава)
Металлист 1925 (Харьков) - Авангард (Краматорск) 0:1
Голы: Нехтий (1)
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