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Металлист 1925 - Авангард 0:1. Видео гола и обзор матча

Первая лига
(1 голосов)

Претендент на выход в УПЛ оступается в родных стенах

Металлист 1925 - Авангард 0:1. Видео гола и обзор матча
Новина українською

Первая лига, 24 тур
14.07.2020 19:00
Город Харьков, ОСК "Металлист", без зрителей
Арбитр в поле - Андрей Коваленко (Полтава)
Металлист 1925 (Харьков) - Авангард (Краматорск) 0:1
Голы: Нехтий (1)

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В статье: Авангард (Краматорск) Металлист 1925 (Харьков)
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