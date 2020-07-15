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Вирт: Перед поединком с Шахтером Верес будет вынужден вновь пройти медицинское тестирование
О матче с Шахтером договаривались лично с Дарио Срной
Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт рассказал о переговорах с "Шахтером" о спарринге 30 июля.
- О возможности проведения этой игры я договаривался лично с Дарио Срной. "Шахтер" предложил нам такой вариант и отказываться от такой возможности - грех.
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Переговоры продолжались довольно долго. Потому что перед этим поединком наша команда будет вынуждена вновь пройти медицинское тестирование. Буквально сегодня мы согласовали все детали договоренности, - рассказал Вирт.
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Источник:ФК Верес Ровно
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