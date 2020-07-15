  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Вирт: Перед поединком с Шахтером Верес будет вынужден вновь пройти медицинское тестирование
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вирт: Перед поединком с Шахтером Верес будет вынужден вновь пройти медицинское тестирование

Первая лига
(1 голосов)

О матче с Шахтером договаривались лично с Дарио Срной

Вирт: Перед поединком с Шахтером Верес будет вынужден вновь пройти медицинское тестирование
Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт рассказал о переговорах с "Шахтером" о спарринге 30 июля.

- О возможности проведения этой игры я договаривался лично с Дарио Срной. "Шахтер" предложил нам такой вариант и отказываться от такой возможности - грех.

Переговоры продолжались довольно долго. Потому что перед этим поединком наша команда будет вынуждена вновь пройти медицинское тестирование. Буквально сегодня мы согласовали все детали договоренности, - рассказал Вирт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Верес Ровно
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...