Козьбан: Если бы не Кварцяный, неизвестно, существовала бы Волынь сейчас

Нападающий "Агробизнеса" Дмитрий Козьбан, который в свое время поиграл в "Волыни", рассказал о том, как ему работалось под руководством Виталия Кварцяного.

"Виталий Владимирович — фанат футбола, он живет им 24/7. Всегда требовательный и всегда хотел, чтобы мы выкладывались на все 200%. Ну и на играх и тренировках он был очень эмоционален. Виталий Владимирович очень большой след оставил в волынском футболе. Можно сказать, если бы не он, неизвестно, существовала бы "Волынь" сейчас. По поводу историй, я думаю, лучше прочитать его книгу, там много всего интересного.

В первую очередь, когда попадаешь к нему, надо быть готовым как физически, так и психологически. Потому что нагрузки были, наверное, самыми большими в моей карьере. На сборах могло быть до пяти тренировок в день. Ну и психологически тоже надо быть устойчивым, потому что он очень требователен и может хорошенько напихать, если плохо сыграешь! Могу сказать: после Кварцяного в любой команде, куда ни попадешь, точно будет легче во всех планах!", — отметил Козьбан.

Напомним, что Козьбан выступал за "Волынь" с 2013-го по 2016-й и с 2018-го по 2019-й годы.