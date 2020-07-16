Почетный президент Агробизнеса "сдерживал людей, которые шли делать из арбитров кучу мяса"

Олег Собуцкий, почетный президент "Агробизнеса", прокомментировал телеканалу Футбол инцидент после матча своей команды с "Минаем" (0:2), когда, по слухам, был избит главный арбитр матча Юрий Иванов.

Босс "Агробизнеса" признает, что судейство в матче было плохим. Возмущенный Собуцкий большим количеством желтых карточек, сразу 8, для игроков его команды. А еще - неназначенным пенальти.

Был чистый пенальти [в ворота соперника], мне эксперты звонили все. На нашем игроку нарушили правила, а нам дают желтую! Мы знали, что будет такая игра.

Перед матчем Собуцкий разговаривал с бригадой арбитров.

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Подошел и поздоровался. Сказал: "Ребята, хорошего вам судейства! Прошу вас, давайте только честно". Пошутили и ушли. И что произошло? 8 желтых.

Высказался почетный президент "Агробизнеса" и о событиях после матча.