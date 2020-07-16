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Почетный президент Агробизнеса "сдерживал людей, которые шли делать из арбитров кучу мяса"

Первая лига
(2 голосов)

Сам говорит о таком - и комментирует решение арбитра

Почетный президент Агробизнеса "сдерживал людей, которые шли делать из арбитров кучу мяса"
Новина українською

Олег Собуцкий, почетный президент "Агробизнеса", прокомментировал телеканалу Футбол инцидент после матча своей команды с "Минаем" (0:2), когда, по слухам, был избит главный арбитр матча Юрий Иванов.

Босс "Агробизнеса" признает, что судейство в матче было плохим. Возмущенный Собуцкий большим количеством желтых карточек, сразу 8, для игроков его команды. А еще - неназначенным пенальти.

Был чистый пенальти [в ворота соперника], мне эксперты звонили все. На нашем игроку нарушили правила, а нам дают желтую! Мы знали, что будет такая игра.

Перед матчем Собуцкий разговаривал с бригадой арбитров.

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Подошел и поздоровался. Сказал: "Ребята, хорошего вам судейства! Прошу вас, давайте только честно". Пошутили и ушли. И что произошло? 8 желтых.

Высказался почетный президент "Агробизнеса" и о событиях после матча.

Люди были в ярости, хотели идти бить судей. Я этих людей сдержал. Я их не пустил. А собралось очень большое количество людей.

А что, они пишут, что их били на стадионе? Пусть рассказывают кому-то другому! Если их били на стадионе - почему они не вышли? Они там были?

Люди шли, я их сдержал, поскольку с каждого из них [арбитров] могли сделать кучу мяса. Я людей не пустил.

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В статье: арбитры Первая лига Юрий Иванов арбитр Агробизнес (Волочиск) ФК Минай Олег Собуцкий Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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DиКей(молдова) (кишинев)
16.07.2020 в 14:04
КОЛХОЗ Лига! один сплошной колхоз - ингулец, минай, агробизнес, балканы, апк, впк и т.д. и т.п. Хотя, если возглавляет УАФ - человек уровня председателя колхоза, чего хотеть....
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0
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Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 14:05
дутен пула.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
16.07.2020 в 13:57
Гадаю, суддівське свавілля не припиниться доти, доки хоча б одну бригаду "арбітрів" дійсно не відмотузять.
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