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Почетный президент Агробизнеса "сдерживал людей, которые шли делать из арбитров кучу мяса"
Сам говорит о таком - и комментирует решение арбитра
Олег Собуцкий, почетный президент "Агробизнеса", прокомментировал телеканалу Футбол инцидент после матча своей команды с "Минаем" (0:2), когда, по слухам, был избит главный арбитр матча Юрий Иванов.
Босс "Агробизнеса" признает, что судейство в матче было плохим. Возмущенный Собуцкий большим количеством желтых карточек, сразу 8, для игроков его команды. А еще - неназначенным пенальти.
Был чистый пенальти [в ворота соперника], мне эксперты звонили все. На нашем игроку нарушили правила, а нам дают желтую! Мы знали, что будет такая игра.
Перед матчем Собуцкий разговаривал с бригадой арбитров.
Подошел и поздоровался. Сказал: "Ребята, хорошего вам судейства! Прошу вас, давайте только честно". Пошутили и ушли. И что произошло? 8 желтых.
Высказался почетный президент "Агробизнеса" и о событиях после матча.
Люди были в ярости, хотели идти бить судей. Я этих людей сдержал. Я их не пустил. А собралось очень большое количество людей.
А что, они пишут, что их били на стадионе? Пусть рассказывают кому-то другому! Если их били на стадионе - почему они не вышли? Они там были?
Люди шли, я их сдержал, поскольку с каждого из них [арбитров] могли сделать кучу мяса. Я людей не пустил.