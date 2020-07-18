  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Президент Агробизнеса прокомментировал обвинения в избиении арбитра
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Агробизнеса прокомментировал обвинения в избиении арбитра

Первая лига
(2 голосов)

Олег Собуцкий отрицает свою вину

Президент Агробизнеса прокомментировал обвинения в избиении арбитра
Новина українською

Президент "Агробизнеса" и одновременно вице-президент УАФ Олег Собуцкий отреагировал на обвинения в избиении арбитра Юрия Иванова после матча Первой лиги с "Минаем" (0:2).

"Я уверен, что в УАФ есть соответствующие органы, которые должны в этом разобраться. Также мы будем обращаться в полицию из-за ложного вызова.

Пусть сделают экспертизу. Говорят, что я бил? Пусть меня осмотрят… Чем я там бил – руками, ногами или головой… Почему никто не обращается? Только СМИ и федерация. Больше я ничего и ни от кого не слышал. Я готов свидетельствовать хоть сейчас.

Может, все случилось в ресторане, или по дороге. Есть же информация, что они были в ресторане. Сегодня-завтра поговорим с людьми, спросим, может, там что-то произошло. Они не находились в раздевалке целый час. Они из другого места вызывали полицию. Если бы их побили на стадионе, как они утверждают, тогда и полицию вызвать они должны были на стадион", – сказал Олег Собуцкий в комментарии для программы Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что Собуцкому грозит пожизненный бан на футбольную деятельность.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DиКей(молдова) (кишинев)
18.07.2020 в 11:42
нельзя такие команды (под Клубы они никак не подходят) допускать в УПЛ. Это опускать уровень до колхозной лиги. нужно сделать такие стандарты, чтобы они даже если проходят по спортивному принципу - не смогли бы по другим. допустим принять критерий, что у клуба должен стадик вмещать не менее 7 000 зрительских мест, ну и т.п.
Ответить
0
0
Dr. House (Подолье)
18.07.2020 в 11:48
Ну тогда и на Оболонь арене нельзя будет играть
Ответить
0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
18.07.2020 в 11:17
В любом случае виновен: либо в том, что дал команду избить арбитров, либо в том, что умышленно не обеспечил их безопасность.
Ответить
+1
-1
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
18.07.2020 в 11:22
Когда в Луцке болелы караулили Кутакова, чтобы "дать ему тумаков", Кварцяный лично обеспечил их охраной, хоть и сам им угрожал во время матча. Так что со стороны Собуцкого бездействие равносильно содействию.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...