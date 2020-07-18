Президент Агробизнеса прокомментировал обвинения в избиении арбитра

Президент "Агробизнеса" и одновременно вице-президент УАФ Олег Собуцкий отреагировал на обвинения в избиении арбитра Юрия Иванова после матча Первой лиги с "Минаем" (0:2).

"Я уверен, что в УАФ есть соответствующие органы, которые должны в этом разобраться. Также мы будем обращаться в полицию из-за ложного вызова.

Пусть сделают экспертизу. Говорят, что я бил? Пусть меня осмотрят… Чем я там бил – руками, ногами или головой… Почему никто не обращается? Только СМИ и федерация. Больше я ничего и ни от кого не слышал. Я готов свидетельствовать хоть сейчас.

Может, все случилось в ресторане, или по дороге. Есть же информация, что они были в ресторане. Сегодня-завтра поговорим с людьми, спросим, может, там что-то произошло. Они не находились в раздевалке целый час. Они из другого места вызывали полицию. Если бы их побили на стадионе, как они утверждают, тогда и полицию вызвать они должны были на стадион", – сказал Олег Собуцкий в комментарии для программы Футбол NEWS.