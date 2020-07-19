Ингулец проанализировал спорный пенальти на Ситчинаве в матче с Прикарпатьем

"Ингулец" на своем сайте выложил эпизод со скандальным пенальти в игре с "Прикарпатьем" (1:0), попытавшись доказать, что абритр принял правильное решение.

"Вниманию футбольной общественности предлагаем анализ эпизода с назначением пенальти в ворота Прикарпатья с помощью дополнительных видео- и фотоматериалов.

Желтыми линиями обозначены вратарская и линия ворот, они параллельны. Красным кругом обозначено пересечение левой ноги Бочкура и правой ноги Ники. Берем за точку отсчета опорную левую ногу Ники и левую ногу Бочкур, обозначены красными точками, и проводим через эти точки красную линию.

Красная линия нам показывает, что левая нога Бочкура в красной точке ближе к желтой вратарской линии чем Ники (понять нам это помогает зеленая линия, параллельная желтым), а если учесть, что левая нога Бочкура имеет направление к вратарской линии и согнута в колене, то колено еще значительно ближе к вратарской линии.

Мы видим левое колено Бочкура на фото находится перед правой голенью Ники, а красным кругом обозначено касание левого колена Бочкура с правой голенью Ники, которое в дальнейшем привело смыкания ног Ники в месте обозначения синим кругом, что повлекло за собой падение, которое мы видим на следующих фото.

Посмотреть эпизод в динамике, но с другого ракурса можно в этом видео.

В данном видео можно заметить, как после контакта с левым коленом Бочкура правая нога Ситчинавы делает едва заметное, но неестественное движение, цепляя свою левую ногу, что и вызывает потерю равновесия и падение.

Добавим, что грузинский легионер Ингульца Ника Ситчинава ранее не был замечен в симуляциях, и наоборот всегда старается до последнего удержаться на ногах, а в случае падения как можно скорее встает и продолжает игру", - гласит заявление на сайте Ингульца.

Ранее председатель Комитета арбитров Лучано Луче написал письмо арбитру встречи "Ингулец" - "Прикарпатье" Ивану Бондарю, в котором указал на его ошибки и сообщил, что на следующем заседании Комитета арбитров будет выдвинуто предложение отстранить арбитра от работы на матчах профессиональных команд.