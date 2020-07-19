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Ингулец проанализировал спорный пенальти на Ситчинаве в матче с Прикарпатьем

Первая лига
(6 голосов)

В клубе встали на защиту своего игрока

Ингулец проанализировал спорный пенальти на Ситчинаве в матче с Прикарпатьем
Новина українською

"Ингулец" на своем сайте выложил эпизод со скандальным пенальти в игре с "Прикарпатьем" (1:0), попытавшись доказать, что абритр принял правильное решение.

"Вниманию футбольной общественности предлагаем анализ эпизода с назначением пенальти в ворота Прикарпатья с помощью дополнительных видео- и фотоматериалов.

Ингулец проанализировал спорный пенальти на Ситчинаве в матче с Прикарпатьем - изображение 1

Желтыми линиями обозначены вратарская и линия ворот, они параллельны. Красным кругом обозначено пересечение левой ноги Бочкура и правой ноги Ники. Берем за точку отсчета опорную левую ногу Ники и левую ногу Бочкур, обозначены красными точками, и проводим через эти точки красную линию.

Красная линия нам показывает, что левая нога Бочкура в красной точке ближе к желтой вратарской линии чем Ники (понять нам это помогает зеленая линия, параллельная желтым), а если учесть, что левая нога Бочкура имеет направление к вратарской линии и согнута в колене, то колено еще значительно ближе к вратарской линии.

Мы видим левое колено Бочкура на фото находится перед правой голенью Ники, а красным кругом обозначено касание левого колена Бочкура с правой голенью Ники, которое в дальнейшем привело смыкания ног Ники в месте обозначения синим кругом, что повлекло за собой падение, которое мы видим на следующих фото.

Ингулец проанализировал спорный пенальти на Ситчинаве в матче с Прикарпатьем - изображение 2

Ингулец проанализировал спорный пенальти на Ситчинаве в матче с Прикарпатьем - изображение 3

Посмотреть эпизод в динамике, но с другого ракурса можно в этом видео.

В данном видео можно заметить, как после контакта с левым коленом Бочкура правая нога Ситчинавы делает едва заметное, но неестественное движение, цепляя свою левую ногу, что и вызывает потерю равновесия и падение.

Ингулец проанализировал спорный пенальти на Ситчинаве в матче с Прикарпатьем - изображение 4

Добавим, что грузинский легионер Ингульца Ника Ситчинава ранее не был замечен в симуляциях, и наоборот всегда старается до последнего удержаться на ногах, а в случае падения как можно скорее встает и продолжает игру", - гласит заявление на сайте Ингульца.

Ранее председатель Комитета арбитров Лучано Луче написал письмо арбитру встречи "Ингулец" - "Прикарпатье" Ивану Бондарю, в котором указал на его ошибки и сообщил, что на следующем заседании Комитета арбитров будет выдвинуто предложение отстранить арбитра от работы на матчах профессиональных команд.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Ингулец (Петрово)
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(6 голосов)
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Источник:
Ингулец

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Комментарии (13)
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v.grischuk (Винница)
19.07.2020 в 13:50
Через год Ингулец будет бороться за выход в ЛЕ. Владелец с деньгами и любит футбол
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0
0
vlotko (Броди)
19.07.2020 в 13:42
Ликом шите оправдання, нога Бочкура статична в даному епізоді, грузин вже втратив рівновагу і в падінні торкає ногу прикарпатця, явна симуляція. Суддя повівся на провокацію. Таких пенальті можна пачками ставити в кожному матчі.
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+1
0
Микко82 (Херсон)
19.07.2020 в 13:23
Непереконливо. З такими аргументами скоро дмухнути не можна буде у власній штрафній.
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0
0
androma (Вересневе)
19.07.2020 в 12:48
Подобных касаний игроков в штрафной площадке сотни в каждом матче. Вопрос не в том, было ли касание, а в том тянут ли подобные касания на пенальти. Ведь в эпизоде с удалением пенальти еще более очевидный
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+4
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
19.07.2020 в 12:33
Скоро каждый будет своим VARом,тв-каналом,судьями и.т.д)))Базар-лига FOREVER!
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0
0
ВиктАн
19.07.2020 в 12:14
Не осталось на этом форуме болельщиков, одни лакеи Суркисов, тфу на этот сайт.
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+1
-4
avatar
hoy (Київ)
19.07.2020 в 12:25
Ты ишак,при чём здесь Суркис.Пей водку СоюзВиктан если ослеп
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+4
0
avatar
Байкал (Lviv)
19.07.2020 в 12:00
А якими лініями ви намалюєте степінь жлобства Інгульця і вашого голови колгоспу?
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+5
-2
adey (Korosten)
19.07.2020 в 11:51
гребаный стыд.лучше бы и не начинали оправдываться.недокоманда с дурными деньгами.
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+5
-4
Maugli (Джунгли Африки)
19.07.2020 в 11:51
Ингулец, это выглядит даже не смешно, а жалко. Убогие.
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+6
-3
Odindoma (Dm.roslo)
19.07.2020 в 11:58
В джунглях не ставят 11 метров за такие нарушения?) Ингулец будет играть в УПЛ, а вы будете гонять чемпионат сафари, а вот это уже жалко.
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+1
-4
kapkan (Луганск)
19.07.2020 в 11:44
Чудак бежал и начал падать далеко до момента контакта с защитником,а они оправдываются. Угомонитесь, все хорошо, ваши 3 очка.
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+4
-1
Хм (Хм)
19.07.2020 в 11:29
"Комп'ютерні виправдання" вже давно проходили... А чіпляння коліном за п'ятку - це ще гірше, ніж натягувати сову на глобус. Коли буде покарано суддю-хабарника Бондаря і дискваліфіковано "Інгулець"?
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+5
-1


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