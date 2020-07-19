Первая Лига. Горняк-Спорт вновь побеждает дома

"Мой дом - моя крепость". Именно так можно описать текущий сезон для "Горняка-Спорта". Футболисты Жабченко обгрывали на своем поле "Минай" и "Рух", "Черноморец" и "Агробизнес". Могла ли "Черкащина", которая давно смирилась с последнем местом, навязать бой на выезде? Шансы были минимальными.

Тем более, что началось для "Горняка-Спорт" все как нельзя лучше. Быстрая атака и гол в исполнении Хомченко. Полузащитник уже третий раз отличается после карантина. Однако гости не долго были в роли отстающих. После подачи с углового защитники хозяев упустили Георгиева и тот не испытал проблем во время удара.

"Горняк-Спорт" дерзость не оценил и начал играть первым номером. На перерыв они справедливо ушли ведя в счете благодаря усилиям Чередниченко. 15-минутный перерыв не изменил практически ничего. Хозяева создавали, хозяева давили - гости терпели, пытаясь выждать свой шанс на контратаку. Получалось у них не очень многое и Ситников практически всю вторую половину находился без работы. Из интересного можно вспомнить удаление тренера хозяев за излишние эмоции. Но итоговая победа его команды никого не удивила - "Горняк-Спорт" остается девятым, но в следующем сезоне сможет замахнуться на более высокие места.

Первая Лига, 25-й тур

"Горняк-Спорт" - "Черкащина" 2:1

Голы: Хомченко Виктор 10, Чередниченко Илья 39 - Георгиев Виктор 22

Горняк-Спорт: Ситников Антон, Шопин Владимир, Карась Даниил, Векляк Богдан, Суханов Сергей, Чепелюк Александр, Батюшин Юрий, Хомченко Виктор, Збунь Алексей, Герасимец Сергей, Чередниченко Илья

Черкащина: Старченко Денис, Нестеренко Андрей, Скляренко Иван, Яцык Константин, Дионг Сулейман, Цурупин Артем, Морозенко Евгений, Георгиев Виктор, Нечай Игорь, Захаревич Ярослав, Тарануха Ростислав