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Николаев - Ингулец 1:2. Обзор матча, видео голов
Камбэк после провального начала
Игра 25 тура позволила петровцам остаться единоличными лидерами Первой лиги с отрывом в три очка от "Миная".
А вот николаевцы, хотя и вели в счете дома, за короткий отрезок потеряли хорошую возможность получить очки и обойти в турнирной таблице "Прикарпатье", которое занимает 11-ю позицию.
Первая лига, 25 тур
19.07.2020, 18:00
Город Николаев Центральный городской стадион (верхнее поле), без зрителей
Арбитр в поле - Андрей Коваленко
Николаев - Ингулец (Петрово) 1:2 (1:0)
Голы: Вадим Яворский (32) - Денис Балан (47), Ника Сичинава (53)
Видеообзор поединка