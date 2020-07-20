Николаев - Ингулец 1:2. Обзор матча, видео голов

Игра 25 тура позволила петровцам остаться единоличными лидерами Первой лиги с отрывом в три очка от "Миная".

А вот николаевцы, хотя и вели в счете дома, за короткий отрезок потеряли хорошую возможность получить очки и обойти в турнирной таблице "Прикарпатье", которое занимает 11-ю позицию.

Первая лига, 25 тур

19.07.2020, 18:00

Город Николаев Центральный городской стадион (верхнее поле), без зрителей

Арбитр в поле - Андрей Коваленко

Николаев - Ингулец (Петрово) 1:2 (1:0)

Голы: Вадим Яворский (32) - Денис Балан (47), Ника Сичинава (53)

Видеообзор поединка