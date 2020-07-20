Кульминация Первой лиги: кто выйдет в УПЛ? LIVE

На Youtube-канале UA-Футбол новый стрим! Сегодня мы будем говорить о первой украинской лиге. Ведущий шоу "Футбол Talk" Александр Рыженко пригласил на трансляцию главных специалистов по ПФЛ - авторов сайта UA-Футбол Артура Кисляченка, Георгия Грошева и Тараса Вархоляка.

Мы проанализируем последние события, которые произошли в лиге, а также сделаем свой прогноз на остаток сезона и трех фаворитов в борьбе за выход в УПЛ.

Начало стрима в 21:00, сразу после завершения матча "Оболонь-Бровар" - " Рух".

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