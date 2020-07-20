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Павелко: Дело об избиении судьи будет под моим личным контролем

Первая лига
(1 голосов)

Президент УАФ утверждает, что все равны перед законов

Павелко: Дело об избиении судьи будет под моим личным контролем
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал эпизод с нападением на арбитра Юрия Иванова после матча "Агробизнес" - "Минай" (0:2).

При этом судья обвинил в рукоприкладстве почетного президента клуба из Волочиска Олега Собуцкого, который по совместительству является и вице-президентом УАФ. Сам же Собуцкий категорически отрицает факт своего участия в избиении рефери.

"Я действительно был шокирован. Я сказал, чтобы все регистрировали в рамках закона и никаких исключений не делали. Будет максимальный контроль за происходящим, никакого давления или вмешивания в процесс, он будет под моим личным контролем. Для меня принципиальная позиция, чтобы расследование и выводы комитета этики и честной игры были максимально открыты.

У меня нет даже доли сомнений, чтобы кто-то из Дома футбола мог влиять на это решение. Каким бы оно ни было, оно будет поддержано руководством ассоциации и исполкомом. Ни для кого не будет исключения в данном вопросе. Все равны перед законом и все будут ответственны по всей строгости регламента. Максимальное наказание - пожизненное отстранение от футбола, если эти факты подтвердятся. Нельзя нарушать закон", - сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко Юрий Иванов Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
20.07.2020 в 17:11
Павелко - президент УАФ. Собуцкий - вице-президент УАФ. За Державу обидно!
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K-Spirit (Киев)
20.07.2020 в 17:41
Боже, пропал калабуховский дом! Опять! Ну, теперь стало быть, пошло, пропал калабуховский дом. Придётся уезжать, но куда спрашивается
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