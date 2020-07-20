Павелко: Дело об избиении судьи будет под моим личным контролем

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал эпизод с нападением на арбитра Юрия Иванова после матча "Агробизнес" - "Минай" (0:2).

При этом судья обвинил в рукоприкладстве почетного президента клуба из Волочиска Олега Собуцкого, который по совместительству является и вице-президентом УАФ. Сам же Собуцкий категорически отрицает факт своего участия в избиении рефери.

"Я действительно был шокирован. Я сказал, чтобы все регистрировали в рамках закона и никаких исключений не делали. Будет максимальный контроль за происходящим, никакого давления или вмешивания в процесс, он будет под моим личным контролем. Для меня принципиальная позиция, чтобы расследование и выводы комитета этики и честной игры были максимально открыты.

У меня нет даже доли сомнений, чтобы кто-то из Дома футбола мог влиять на это решение. Каким бы оно ни было, оно будет поддержано руководством ассоциации и исполкомом. Ни для кого не будет исключения в данном вопросе. Все равны перед законом и все будут ответственны по всей строгости регламента. Максимальное наказание - пожизненное отстранение от футбола, если эти факты подтвердятся. Нельзя нарушать закон", - сказал Павелко.