Ингулец - Черноморец 0:0. Голов не дождались

Текущее лидерство "Ингульца" не вызывает особых вопросов. Команда Лавриненко - наиболее стабильная после карантина и практически в каждом матче одерживает победы. В текущем сезоне ПФЛ может случиться всякое, но многие эксперты сходятся в одном - шансы "Ингульца" попасть в УПЛ велики. Чтобы их увеличить, нужно было сегодня обыгрывать "Черноморец".

Поединок стартовал неожиданно - гости целиком и полностью владели инициативой, доминируя на каждом участке поля. Скорее всего, Ковалец решил сделать ставку на быстрый гол, чего мог не ожидать его визави. Несколько реальных шансов у "моряков" было. Наиболее близок к цели был Лиховидько, пробивший головой в штангу. На повторе было заметно, что футболист находился в офсайде.

"Ингулец" только спустя 20 минут решил включиться. Но даже отодвинув игру от своих ворот, им было очень тяжело создавать моменты. Уже не впервые видна одна из главных проблем команды из Петрово - позиционные атаки. Каждый раз им тяжело вскрывать оборону соперника, а выигрывать матчи с минимальным количеством забитых - задача не из простых. При примерно равной игре команды ушли отдыхать.

Второй тайм был более богатым на события. Крайне вероятно, что Лавриненко немного пропесочил свою команду и та забегала гораздо активнее. Это помогло и "Черноморцу", который получил шанс сыграть на контратаках. Очень активным был Янаков, но нормально завершить эпизод у него не получалось. Бывало, что он заигрывался и лишний раз шел в обводку. Бывало, что просто решил сыграть по-пижонски и портил выход один на один с Шустом. Сикорский был особо злым, ведь его отличная передача должна была становиться голевой.

Время не играло на руку хозяевам. Да, потеря очков не стала бы смертельной и они бы сохранили лидерство. Однако тренерский штаб понимал, что впереди еще достаточно непростых выездов и дома нужно стараться добывать максимум. "Ингулец" последние десять минут превосходил соперника в контроле мяча, но это редко давали свои плоды. Защитники гостей старались действовать надежно, а когда они не успевали, всегда мог поддержать Паламарчук. Даже финальный штурм ничего не изменил и в центральном туре зрители за стадионом (а таких было достаточно) голов не дождались. Одесситы вряд ли расстроились, но можно ли то же самое сказать о хозяевах?

В параллельном матче "Минай" разгромил "Черкащину" и сократил отрыв от лидера. "Ингулец" остается на троне, но он под ними уже начал шататься.

Первая Лига, 26-й тур

Ингулец - Черноморец 0:0

Ингулец: Шуст, Кучеренко А., Балан, Запорожец Е., Козак Ал., Бартулович, Павлов, Лупашко, Синегуб, Мишуренко, Сичинава

Черноморец: Паламарчук А., Лиховидько, Остапенко О., Клименко В., Микицей, Граматик, Янаков Д., Авагимян, Зубейко, Сикорский, Велев