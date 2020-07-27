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Собуцкий заявил о задачах арбитра в матче Агробизнеса с Горняк-Спортом

Первая лига
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И об указании из Киева

Собуцкий заявил о задачах арбитра в матче Агробизнеса с Горняк-Спортом
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Олег Собуцкий, пожизненно отстраненный от футбола почетный президент волочисского "Агробизнеса" из Первой лиги, в разговоре с Профутбол рассказал об инсайде о незаконных указаниях арбитрам.

Есть двое судей из двух разных регионов. Они рассказывают, что на прошлой неделе их собирали и сказали, что есть 4 клуба, которых не хотят видеть в УПЛ. И нас в том числе. Для чего это Лучи?.. Пожалуй, речь идет о деньгах.

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Потому что перед матчем с "Горняк-Спорт", а у нас есть соответствующие данные, 4 футболиста [нашей команды] должны были получить желтые карточки, чтобы не играть в матче с "Минаем".

Напомним, что Собуцкий был отлучен от футбола за избиение арбитра Иванова как раз после матча с "Минаем".

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Лучано Лучи Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий
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Источник:
Профутбол

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