Собуцкий заявил о задачах арбитра в матче Агробизнеса с Горняк-Спортом

Олег Собуцкий, пожизненно отстраненный от футбола почетный президент волочисского "Агробизнеса" из Первой лиги, в разговоре с Профутбол рассказал об инсайде о незаконных указаниях арбитрам.

Есть двое судей из двух разных регионов. Они рассказывают, что на прошлой неделе их собирали и сказали, что есть 4 клуба, которых не хотят видеть в УПЛ. И нас в том числе. Для чего это Лучи?.. Пожалуй, речь идет о деньгах.

Потому что перед матчем с "Горняк-Спорт", а у нас есть соответствующие данные, 4 футболиста [нашей команды] должны были получить желтые карточки, чтобы не играть в матче с "Минаем".

Напомним, что Собуцкий был отлучен от футбола за избиение арбитра Иванова как раз после матча с "Минаем".