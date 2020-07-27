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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с одним из основных хавбеков команды

Первая лига
(1 голосов)

Сергей Романов покидает харьковскую команду

Металлист 1925 прекратил сотрудничество с одним из основных хавбеков команды
Новина українською

23-летний украинский полузащитник Сергей Романов покинул харьковский "Металлист 1925".

Как сообщает официальный сайт клуба, сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что за "Металлист 1925" Романов играл с 2016 года. В этом сезоне сыграл 24 матча во всех турнирах (21 раз выходил в стартовом составе), в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Сергей Романов
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Комментарии (4)
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ffggpl (Харьков)
27.07.2020 в 22:19
????????????????????????????????????????????????????????????Стороженко
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+1
0
fuencumpofetty
27.07.2020 в 23:21
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0
0
Kowboy (Харьков)
27.07.2020 в 21:14
БРАВО. КАКОЕ НАХ УПЛ. ГЕЛИОС 2. РОДНАЯ 1 ЛИГА ПО ЖИЗНЕННО
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2020 в 21:58
Через год и духу вонючего не будет от фейк-металлиста... Вот "Металл" во второй лиге начнет возрождение настоящего "Металлиста"...
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0
-2


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