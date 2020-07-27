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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с одним из основных хавбеков команды
Сергей Романов покидает харьковскую команду
23-летний украинский полузащитник Сергей Романов покинул харьковский "Металлист 1925".
Как сообщает официальный сайт клуба, сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что за "Металлист 1925" Романов играл с 2016 года. В этом сезоне сыграл 24 матча во всех турнирах (21 раз выходил в стартовом составе), в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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Комментарии (4)
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ffggpl (Харьков)
27.07.2020 в 22:19
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+1
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fuencumpofetty
27.07.2020 в 23:21
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0
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Kowboy (Харьков)
27.07.2020 в 21:14
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2020 в 21:58
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0
-2
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