Металлист 1925 прекратил сотрудничество с одним из основных хавбеков команды

23-летний украинский полузащитник Сергей Романов покинул харьковский "Металлист 1925".

Как сообщает официальный сайт клуба, сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что за "Металлист 1925" Романов играл с 2016 года. В этом сезоне сыграл 24 матча во всех турнирах (21 раз выходил в стартовом составе), в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.