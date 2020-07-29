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Первая лига
Первая лига

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Кремень - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Очередное испытание для амбиций "Руха", в этот раз кременчугским полем.

Кремень - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

"Кремень" очень редко проигрывает дома, но для гостей предстоящей встречи другой исход, кроме победы, неприемлем.

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Рух (Львов)
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