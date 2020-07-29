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5 августа состоится Совет лиг ПФЛ

Первая лига
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Ждем очередных разборок и скандалов

5 августа состоится Совет лиг ПФЛ
Новина українською

В среду, 5 августа, состоится заседание Совета лиг ПФЛ.

Встреча руководителей клубов начнется в 11:00 и пройдет в закрытом режиме.

После заседания планируется пресс-конференция с участием президента ПФЛ Сергея Макарова.

Вопросы, которые будут обсуждаться на заседании, ПФЛ не сообщает.

Вполне возможно, что на данном заседании будет рассмотрен вопрос о недоверии президенту ПФЛ Сергею Макарову.

Напомним, что недавно сообщалось о том, что 24 клуба ПФЛ (Первая и Вторая лиги) заявляли о выражении недоверия президенту ПФЛ Сергею Макарову и призывали рассмотреть соответствующий вопрос. Причиной выражении недоверия называют "непрофессионализм Макарова С.Д. в ситуации, связанной с действием запрета на проведение массовых спортивных мероприятий, в том числе футбольных соревнований".

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В статье: ПФЛ Сергей Макаров
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