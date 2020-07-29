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5 августа состоится Совет лиг ПФЛ
Ждем очередных разборок и скандалов
В среду, 5 августа, состоится заседание Совета лиг ПФЛ.
Встреча руководителей клубов начнется в 11:00 и пройдет в закрытом режиме.
После заседания планируется пресс-конференция с участием президента ПФЛ Сергея Макарова.
Вопросы, которые будут обсуждаться на заседании, ПФЛ не сообщает.
Вполне возможно, что на данном заседании будет рассмотрен вопрос о недоверии президенту ПФЛ Сергею Макарову.
Напомним, что недавно сообщалось о том, что 24 клуба ПФЛ (Первая и Вторая лиги)