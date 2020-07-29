5 августа состоится Совет лиг ПФЛ

В среду, 5 августа, состоится заседание Совета лиг ПФЛ.

Встреча руководителей клубов начнется в 11:00 и пройдет в закрытом режиме.

После заседания планируется пресс-конференция с участием президента ПФЛ Сергея Макарова.

Вопросы, которые будут обсуждаться на заседании, ПФЛ не сообщает.

Вполне возможно, что на данном заседании будет рассмотрен вопрос о недоверии президенту ПФЛ Сергею Макарову.