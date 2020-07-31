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В Металлисте 1925 зафиксирована вспышка COVID-19 - источник

Первая лига
(3 голосов)

От 5 до 12 человек

В Металлисте 1925 зафиксирована вспышка COVID-19 - источник
Новина українською

В харьковском "Металлист 1925" из Первой лиги у сотрудников обнаружен коронавирус. Заражены от 5 до 12 человек.

О таком сообщает журналист Олег Барков.

Эти результаты тестов вся команда сдала в четверг. Среди футболистов положительных тестов на COVID-19 нет, но сегодня все ребята повторно сдали тесты.

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Тренировки прекращены, результаты сегодняшнего теста будут известны завтра.

Напомним, недавно от COVID-19 умер врач "Металлист 1925" и национальной сборной Украины Антон Худаев.

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В статье: Первая лига Металлист 1925 (Харьков) Олег Барков
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Комментарии (10)
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xo66it (Оболонский Рейх)
31.07.2020 в 16:26
Ситуация не смешная, конечно, но аукнулось Харькову бодрое отрицание после смерти Ашота
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0
0
alexfc (Киев)
31.07.2020 в 16:21
А что им ещё остается. Уже пролетели мымо вышки.
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0
0
Zak Zak (Киев)
31.07.2020 в 16:08
Вообще офигенный источник: "Заражены от 5 до 12 человек" Примерно как прогноз погоды в бегущей строке на 5 канале весной: " Киев +3...+17"
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0
0
Astor Astor (Одесса)
31.07.2020 в 15:54
Вот это как раз было ожидаемо. Несмотря на все предыдущие бодрые рапорты - все ништяк, потерь нет, все результаты - отрицательные. .
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0
0
Astor Astor (Одесса)
31.07.2020 в 15:56
В этом есть какая-то злая ирония судьбы - ведь Металлист громче всех драл горло за доигрывание этого каличного и никому не нужного сезона.
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0
0
avatar
Bruska (Волочиск)
31.07.2020 в 14:49
Тепер точно все по УПЛ
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0
0
alex.belogubko (одесса)
31.07.2020 в 14:45
ЧО уже не будет наверно играть с металом
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+1
0
Бандеровець) (Одесса)
31.07.2020 в 15:08
Тебе же написали у футболистов нету вируса
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0
-2
Zak Zak (Киев)
31.07.2020 в 15:25
У вас в Одессе, действительно туго с чтением и анализом прочитанного. Написано: 1. футболисты сегодня сдали тесты - результаты завтра. 2. У сотрудников обнаружен ковид - это может быть как и уборщица так и весь тренерский состав. Интересно додумаются ли заставить делать доп тесты представителей МФК Николаев. (прошлый соперник М 1925)
+2
-1
Astor Astor (Одесса)
31.07.2020 в 15:56
Повезло, что не сыграли с ними раньше - нам еще этой заразы не хватало.
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0
0


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