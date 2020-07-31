В Металлисте 1925 зафиксирована вспышка COVID-19 - источник

В харьковском "Металлист 1925" из Первой лиги у сотрудников обнаружен коронавирус. Заражены от 5 до 12 человек.

О таком сообщает журналист Олег Барков.

Эти результаты тестов вся команда сдала в четверг. Среди футболистов положительных тестов на COVID-19 нет, но сегодня все ребята повторно сдали тесты.

Тренировки прекращены, результаты сегодняшнего теста будут известны завтра.

Напомним, недавно от COVID-19 умер врач "Металлист 1925" и национальной сборной Украины Антон Худаев.