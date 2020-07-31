Первая лига
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В Металлисте 1925 зафиксирована вспышка COVID-19 - источник
От 5 до 12 человек
В харьковском "Металлист 1925" из Первой лиги у сотрудников обнаружен коронавирус. Заражены от 5 до 12 человек.
О таком сообщает журналист Олег Барков.
Эти результаты тестов вся команда сдала в четверг. Среди футболистов положительных тестов на COVID-19 нет, но сегодня все ребята повторно сдали тесты.
Тренировки прекращены, результаты сегодняшнего теста будут известны завтра.
Напомним, недавно от COVID-19 умер врач "Металлист 1925" и национальной сборной Украины Антон Худаев.
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Источник:Телеграм-канал Олега Баркова
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Комментарии (10)
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xo66it (Оболонский Рейх)
31.07.2020 в 16:26
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alexfc (Киев)
31.07.2020 в 16:21
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Zak Zak (Киев)
31.07.2020 в 16:08
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Astor Astor (Одесса)
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Bruska (Волочиск)
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Бандеровець) (Одесса)
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Zak Zak (Киев)
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