Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь-Бровар - Металлист 1925 - 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Оболонь-Бровар - Металлист 1925, Первая лига, 7 августа 2020
Вашему вниманию видео обзор матча предпоследнего тура Первой лиги, в котором Оболонь-Бровар разгромила харьковский Металлист 1925. Ключевой эпизод в игре произошел в начале второго тайма, когда капитан пивоваров Олег Слободян забил ударом с центра поля. После этого хозяева на контратаках забили еще дважды - отличился бразильский легионер Гути. Добавим, что обе команды уже потеряли шансы на повышение в классе.
Первая лига. 29-й тур
Оболонь-Бровар - Металлист 1925 - 3:0
Голы: Слободян 53, Гути 65, 90 + 1
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
08.08.2020 в 11:00
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...