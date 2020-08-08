Оболонь-Бровар - Металлист 1925 - 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча предпоследнего тура Первой лиги, в котором Оболонь-Бровар разгромила харьковский Металлист 1925. Ключевой эпизод в игре произошел в начале второго тайма, когда капитан пивоваров Олег Слободян забил ударом с центра поля. После этого хозяева на контратаках забили еще дважды - отличился бразильский легионер Гути. Добавим, что обе команды уже потеряли шансы на повышение в классе.

Первая лига. 29-й тур

Оболонь-Бровар - Металлист 1925 - 3:0

Голы: Слободян 53, Гути 65, 90 + 1