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Оболонь-Бровар - Металлист 1925 - 3:0. Видео голов и обзор матча

Первая лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Оболонь-Бровар - Металлист 1925, Первая лига, 7 августа 2020

Оболонь-Бровар - Металлист 1925 - 3:0. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча предпоследнего тура Первой лиги, в котором Оболонь-Бровар разгромила харьковский Металлист 1925. Ключевой эпизод в игре произошел в начале второго тайма, когда капитан пивоваров Олег Слободян забил ударом с центра поля. После этого хозяева на контратаках забили еще дважды - отличился бразильский легионер Гути. Добавим, что обе команды уже потеряли шансы на повышение в классе.

Первая лига. 29-й тур

Оболонь-Бровар - Металлист 1925 - 3:0

Голы: Слободян 53, Гути 65, 90 + 1

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Олег Слободян Металлист 1925 (Харьков)
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(1 голосов)
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
08.08.2020 в 11:00
Мені зовсім не подобається гра цього спогада про Металіст, але заради об'єктивності маю відмітити, що на розгром вплинули 2 сумнівних суддівських рішення: на 39-й хвилині призначення "поза грою" замість пенальті в ворота Оболоні та НЕ призначення "поза грою" на 64-й хвилині, коли був зарахований 2-й гол.
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