Косевич покидает Авангард. Будущее клуба под вопросом

Краматорский "Авангард" покидает главный тренер Александр Косевич. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников. Пока остаётся неизвестным, кто стал инициатором разрыва отношений, но в последнее время внутри клуба существовал конфликт между наставником и руководством краматорчан.

Кроме того, нелучшие времена переживает и сам "Авангард". По нашей информации, будущее клуба находится под большим вопросом.

Напомним, что в 2011 году "Авангард" заявился во Вторую лигу, сходу завоевав место дивизионом выше. Шесть лет команда выступала в Первой лиге, пропустив один год из-за войны на Донбассе (но место клуба было сохранено). Александр Косевич работает в Краматорске с 2016 года - в должности главкома он проработал практически четыре года. Под его руководством коллектив финишировал на седьмом, шестом и пятом местах в таблице Первой лиги, а сейчас идёт восьмым.