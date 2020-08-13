Счастливчики и неудачники Первой лиги. LIVE после завершения матчей

После завершения поединков последнего 30 тура Первой лиги сезона 2019/2020 UA-Футбол устроит видео-стрим в YouTube об итогах сезона.

Его называют самым интересным за время существования Первой лиги. Ведь 8 команд длительное время имели почти одинаковое количество очков и боролись за высшие награды и прежде всего - выход в УПЛ.

Сегодня наступает развязка этой истории, для кого-то из команд она будет положительной, а для кого-то - трагической.

Участие в стриме примут журналисты Артур Кисляченко, Георгий Грошев и Тарас Вархоляк. Ведущим будет Александр Рыженко.

Будем рады дискуссии, потому оставляйте свои вопросы в чате к трансляции на YouTube.