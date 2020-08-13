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Счастливчики и неудачники Первой лиги. LIVE после завершения матчей
С 20:00
После завершения поединков последнего 30 тура Первой лиги сезона 2019/2020
Его называют самым интересным за время существования Первой лиги. Ведь 8 команд длительное время имели почти одинаковое количество очков и боролись за высшие награды и прежде всего - выход в УПЛ.
Сегодня наступает развязка этой истории, для кого-то из команд она будет положительной, а для кого-то - трагической.
Участие в стриме примут журналисты Артур Кисляченко, Георгий Грошев и Тарас Вархоляк. Ведущим будет Александр Рыженко.
Будем рады дискуссии, потому оставляйте свои вопросы в чате к трансляции на YouTube.