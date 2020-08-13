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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Счастливчики и неудачники Первой лиги. LIVE после завершения матчей

Первая лига
(2 голосов)

С 20:00

Счастливчики и неудачники Первой лиги. LIVE после завершения матчей
Новина українською

После завершения поединков последнего 30 тура Первой лиги сезона 2019/2020 UA-Футбол устроит видео-стрим в YouTube об итогах сезона.

Его называют самым интересным за время существования Первой лиги. Ведь 8 команд длительное время имели почти одинаковое количество очков и боролись за высшие награды и прежде всего - выход в УПЛ.

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Сегодня наступает развязка этой истории, для кого-то из команд она будет положительной, а для кого-то - трагической.

Участие в стриме примут журналисты Артур Кисляченко, Георгий Грошев и Тарас Вархоляк. Ведущим будет Александр Рыженко.

Будем рады дискуссии, потому оставляйте свои вопросы в чате к трансляции на YouTube.

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Агробизнес (Волочиск) ФК Минай Минай
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