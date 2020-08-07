Первая лига. Кто повысится в классе, кому играть стыки - расклады перед последним туром

Итак, осталось провести девять матчей самого безумного сезона в истории Первой лиги. В понедельник 10-го августа "Рух" и "Металлург" сыграют во Львове перенесенный матч 22-го тура. На следующий день свою игру, которая ни на что не влияет, проведут в Счастливом "Черкащина" и "Николаев". Завершится же регулярная часть сезона семью встречами 30-го тура в четверг 13-го августа.

Сыграет в четверг и "Рух", правда снова-таки на своем поле против немотивированного "Авангарда" из Краматорска. Потенциально команде Ивана Федика по силам заработать максимум в двух оставшихся встречах, так что ничья в Петрово для львовян на вес золота.

Дабы все же не упустить первое место и выйти в УПЛ на лихом коне впереди пелотона, "Ингульцу" обязательно нужно обыграть "Балканы" в гостях. "Минай" и "Волынь" играют между собой на Закарпатье, вне всяких сомнений, центральный поединок последнего игрового дня Первой лиги. У команды Кобина перевес в два очка перед "Агробизнесом", который еще дважды был обыгран в очных встречах (2:1 дома и 2:0 на выезд). Так что для оформления путевки в Премьер-лигу закарпатцам хватит и ничьей. Категорически против подобного расклада "Волынь", которую в этом тяжелом выезде устроит исключительно победа. Разве что "Рух" каким-то чудом примется терять очки в двух играх на своем поле с не самыми сильными оппонентами...

"Агробизнес" принимает "Оболонь Бровар". Киевляне со своими шансами на повышение в классе распрощались в предпоследнем туре, несмотря на разгромную победу над "Металлистом 1925" (3:0). Клуб из Волочиска имеет перевес по личным встречам над "Волынью" (3:0 и 1:2), так что в случае своего успеха и победы "крестоносцев" на Закарпатье команда Чижевского потенциально гарантирует себе третье место. Выше нее при таких раскладах смогут оказаться только "Ингулец" с "Рухом".

# Команда И В Н П М РМ О 1 Ингулец 29 17 8 4 46-21 +25 59 2 ФК Минай 29 18 5 6 50-28 +22 59 3 Агробизнес 29 18 3 8 50-30 +20 57 4 Волынь 29 17 6 6 57-35 +22 57 5 Рух 28 16 7 5 44-21 +23 55 6 Оболонь-Бровар 29 14 9 6 40-29 +11 51 7 Металлист 1925 29 14 6 9 40-32 +8 48 8 Авангард 29 13 6 10 37-36 +1 45 9 Горняк-Спорт 29 12 3 14 40-44 -4 39 10 Черноморец 29 9 9 11 36-36 0 36 11 МФК Николаев 29 7 10 12 41-45 -4 31 12 МФК Прикарпатье 29 8 3 18 40-49 -9 27 13 Кремень 29 7 6 16 33-53 -20 27 14 Балканы 29 5 9 15 26-50 -24 24 15 ГФК Металлург 28 6 4 18 27-51 -24 22 16 Черкащина 29 1 4 24 23-70 -47 7

Не все решено еще и в борьбе за то, чтобы избежать зоны стыковых матчей. Если "Металлург" совершит чудо, обыграв и "Рух" на выезде, и "Черноморец" дома, то ему не важны будут расклады в прочих встречах. Но в целом не помешало бы, если бы "Металлист 1925" обыграл "Кремень", а "Балканы" проиграли "Ингульцу".

Зарянцы при двух ничьих с "Кремнем" в очных поединках имеют большее количество пропущенных мячей дома, так что обогнать команду Сергея Свистуна не смогут уже ни при каких раскладах. Однако набрать хотя бы очко с "Ингульцом" дома будет не лишним, увеличив тем самым свой гандикап перед "Металлургом". Пока что он составляет два очка при игре в запасе у команды Година и преимуществе "Балкан" в очных поединках (4:0 и 1:2), которое будут анализировать при равенстве очков.

А на кого ставите вы? Делитесь своими ожиданиями от концовки огненного сезона в комментариях!