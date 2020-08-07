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Первая лига. Кто повысится в классе, кому играть стыки - расклады перед последним туром
Интрига Первой лиги накануне финала сезона.
Итак, осталось провести девять матчей самого безумного сезона в истории Первой лиги. В понедельник 10-го августа "Рух" и "Металлург" сыграют во Львове перенесенный матч 22-го тура. На следующий день свою игру, которая ни на что не влияет, проведут в Счастливом "Черкащина" и "Николаев". Завершится же регулярная часть сезона семью встречами 30-го тура в четверг 13-го августа.
Сыграет в четверг и "Рух", правда снова-таки на своем поле против немотивированного "Авангарда" из Краматорска. Потенциально команде Ивана Федика по силам заработать максимум в двух оставшихся встречах, так что ничья в Петрово для львовян на вес золота.
Дабы все же не упустить первое место и выйти в УПЛ на лихом коне впереди пелотона, "Ингульцу" обязательно нужно обыграть "Балканы" в гостях. "Минай" и "Волынь" играют между собой на Закарпатье, вне всяких сомнений, центральный поединок последнего игрового дня Первой лиги. У команды Кобина перевес в два очка перед "Агробизнесом", который еще дважды был обыгран в очных встречах (2:1 дома и 2:0 на выезд). Так что для оформления путевки в Премьер-лигу закарпатцам хватит и ничьей. Категорически против подобного расклада "Волынь", которую в этом тяжелом выезде устроит исключительно победа. Разве что "Рух" каким-то чудом примется терять очки в двух играх на своем поле с не самыми сильными оппонентами...
"Агробизнес" принимает "Оболонь Бровар". Киевляне со своими шансами на повышение в классе распрощались в предпоследнем туре, несмотря на разгромную победу над "Металлистом 1925" (3:0). Клуб из Волочиска имеет перевес по личным встречам над "Волынью" (3:0 и 1:2), так что в случае своего успеха и победы "крестоносцев" на Закарпатье команда Чижевского потенциально гарантирует себе третье место. Выше нее при таких раскладах смогут оказаться только "Ингулец" с "Рухом".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|29
|17
|8
|4
|46-21
|+25
|59
|2
|ФК Минай
|29
|18
|5
|6
|50-28
|+22
|59
|3
|Агробизнес
|29
|18
|3
|8
|50-30
|+20
|57
|4
|Волынь
|29
|17
|6
|6
|57-35
|+22
|57
|5
|Рух
|28
|16
|7
|5
|44-21
|+23
|55
|6
|Оболонь-Бровар
|29
|14
|9
|6
|40-29
|+11
|51
|7
|Металлист 1925
|29
|14
|6
|9
|40-32
|+8
|48
|8
|Авангард
|29
|13
|6
|10
|37-36
|+1
|45
|9
|Горняк-Спорт
|29
|12
|3
|14
|40-44
|-4
|39
|10
|Черноморец
|29
|9
|9
|11
|36-36
|0
|36
|11
|МФК Николаев
|29
|7
|10
|12
|41-45
|-4
|31
|12
|МФК Прикарпатье
|29
|8
|3
|18
|40-49
|-9
|27
|13
|Кремень
|29
|7
|6
|16
|33-53
|-20
|27
|14
|Балканы
|29
|5
|9
|15
|26-50
|-24
|24
|15
|ГФК Металлург
|28
|6
|4
|18
|27-51
|-24
|22
|16
|Черкащина
|29
|1
|4
|24
|23-70
|-47
|7
Не все решено еще и в борьбе за то, чтобы избежать зоны стыковых матчей. Если "Металлург" совершит чудо, обыграв и "Рух" на выезде, и "Черноморец" дома, то ему не важны будут расклады в прочих встречах. Но в целом не помешало бы, если бы "Металлист 1925" обыграл "Кремень", а "Балканы" проиграли "Ингульцу".
Зарянцы при двух ничьих с "Кремнем" в очных поединках имеют большее количество пропущенных мячей дома, так что обогнать команду Сергея Свистуна не смогут уже ни при каких раскладах. Однако набрать хотя бы очко с "Ингульцом" дома будет не лишним, увеличив тем самым свой гандикап перед "Металлургом". Пока что он составляет два очка при игре в запасе у команды Година и преимуществе "Балкан" в очных поединках (4:0 и 1:2), которое будут анализировать при равенстве очков.
А на кого ставите вы? Делитесь своими ожиданиями от концовки огненного сезона в комментариях!