Официально: Иващенко стал постоянным главным тренером Оболони-Бровар

Пресс-служба футбольного клуба "Оболонь-Бровар "сообщила, что Валерий Иващенко остается главным тренером команды. Отметим, что трудовой договор со специалистом подписан сроком на 1 год. Ранее 39-летний наставник исполнял обязанности главного тренера, но теперь занял должность на постоянной основе.

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39-летний Валерий Иващенко был профессиональным футболистом в 1998-2013 годах, выступал на позиции полузащитника, играл за запорожский "Металлург", франковский "Спартак", "Александрию", а больше всего матчей провел за "Оболонь".

В киевском клубе и завершил карьеру. Тренером в структуре "Оболони-Бровар" работает с 2014 года.