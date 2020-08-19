  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Официально: Иващенко стал постоянным главным тренером Оболони-Бровар
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Иващенко стал постоянным главным тренером Оболони-Бровар

Первая лига
(1 голосов)

Валерий остается на посту

Официально: Иващенко стал постоянным главным тренером Оболони-Бровар
Новина українською

Пресс-служба футбольного клуба "Оболонь-Бровар "сообщила, что Валерий Иващенко остается главным тренером команды. Отметим, что трудовой договор со специалистом подписан сроком на 1 год. Ранее 39-летний наставник исполнял обязанности главного тренера, но теперь занял должность на постоянной основе.

Читайте такжеПобеды Оболонь-Бровар и Агробизнеса с красивыми голами из дальней дистанции

39-летний Валерий Иващенко был профессиональным футболистом в 1998-2013 годах, выступал на позиции полузащитника, играл за запорожский "Металлург", франковский "Спартак", "Александрию", а больше всего матчей провел за "Оболонь".

В киевском клубе и завершил карьеру. Тренером в структуре "Оболони-Бровар" работает с 2014 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валерий Иващенко Оболонь-Бровар (Киев) Оболонь-Бровар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Оболонь

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...