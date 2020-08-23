Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны даты старта Первой и Второй лиги сезона 2020/21
Жеребьевка турниров состоится 26-го августа
ПФЛ утвердила и план-календарь соревнований Первой и Второй лиги Украины сезона 2020/21.
Новая кампания в Первой лиге начнется 5-го сентября, а Вторая лига стартует 6-го сентября.
Жеребьевка чемпионатов пройдет 26-го августа в Доме футбола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПФЛ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...