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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны даты старта Первой и Второй лиги сезона 2020/21

Первая лига
(3 голосов)

Жеребьевка турниров состоится 26-го августа

Стали известны даты старта Первой и Второй лиги сезона 2020/21
Новина українською

ПФЛ утвердила и план-календарь соревнований Первой и Второй лиги Украины сезона 2020/21.

Новая кампания в Первой лиге начнется 5-го сентября, а Вторая лига стартует 6-го сентября.

Жеребьевка чемпионатов пройдет 26-го августа в Доме футбола.

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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ
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Источник:
ПФЛ
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