Авангард - Черноморец 1:2. День рождения Ковальца - чем не повод для победы

Пятое сентября - особый день для "Черноморца" и для их главного тренера. Одесский коллектив сегодня стартует в новом сезоне, в надежде со второй попытки запрыгнуть в призовую тройку (до этого они стали десятыми) и вернуться в элитный дивизион. К этой цели их поведет опытный Сергей Ковалец. Сегодня наставнику исполнилось 52 года, с чем его и постарались поздравить футболисты "Черноморца".

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Перейдем к событиям матча. Игра проходила в неспешном темпе, что можно списать на старт сезона. Никто не ждал, что сегодня краматорчане и одесситы покажут максимальные скорости и идеальные комбинации. Вместо этого - неспешность, брак при передачах и частые фолы в центре поля. Счет открыть удалось гостям, которые после подачи углового, с третьей попытки таки занесли круглого в ворота. Свое имя на табло зажег Дмитрий Поспелов. Зрители на трибунах (а сегодня они были допущенны к просмотру вживую), используя нелитературную речь, пытались доказать арбитру, что гол с был забит с нарушением. Якобы, фолили на вратаре "Авангарда", Вадиме Солдатенко. Доказывали громко и долго. Если кто-то из сидящих на стадионе взял с собой маленьких детей, то можете не сомневаться - они сегодня выучили много новых слов.

Выкрики с трибун не помогли и судья, вполне справедливо по нашему мнению, гол засчитал. Краматорчане предприняли несколько попыток восстановить паритет и в самой концовке тайма успешно выполнили задачу. Одиноко стоящий в штрафной соперника Майборода, головой передал привет защите одесситов, направив мяч в ворота после навеса товарища. Свисток на перевыв зафиксировал равный счет - 1:1.

На протяжении второго тайма "моряки" больше владели мячом, однако защита хозяев держалась долго. Они не подпускали соперника к собственным владениям, а подачи с фланга выбивали за пределы поля. Но гол пришел, да еще какой. Яловенко откликнулся на передачу из глубины, одним касанием мяч подработал, а вторым - парашютиком закинул за шиворот Солдатенко. "Интеллигенты" на трибунах снова пытались доказать, что "Черноморец" правила нарушил - на этот раз они разглядели офсайд. К сожалению, качественного повтора мы не дождались, а потому судить не беремся.

У "Авангарда" было около 20 минут для спасения, но кроме одного-двух полумоментов нечего и вспомнить. Одесситы дотерпели, одесситы победили и поздравили главного тренера с праздником. Удачный старт "Черноморца" выводит их в лидеры, но пока что лишь по итогам первого тура.

Первая лига, 1-й тур

"Авангард" - "Черноморец" 1:2

Гол: Майборода Сергей 43 - Поспелов Дмитрий 20, Яловенко Роман 68

"Авангард": Солдатенко Вадим, Сидоренко Дмитрий, Ховбоша Дмитрий, Шинкаренко Дмитрий, Дьяченко Семен, Цыбульник Александр, Сорокин Андрей, Булгаков Егор, Пуды Дмитрий, Бойко Алексей, Майборода Сергей

"Черноморец": Варакута Даниил, Микицей Станислав, Лиховидько Виктор, Поспелов Дмитрий, Зубейко Евгений, Слинкин Андрей, Клименко Владислав, Хамелюк Владислав, Авагимян Артур, Брагару Максим, Сикорский Игорь