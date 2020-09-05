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Волынь - Кремень 2:3. Головко одерживает победу в матче двух дебютантов
Неудачный старт фаворита сезона
Первый матч сезона и сразу принципиальная встреча тренеров-дебютантов. "Волынь" решила пригласить Василия Сачко, в надежде, что Бог действительно любит троицу и именно с третьей попытки они все-таки вернутся в УПЛ. А вот "Кремень" сделал ставку на Александра Головко, который уже привел их к первой победе в кубке. Удачно стартовать в Первой Лиге мог только один из наставников. Давайте вместе узнаем, кто именно.
Счет первого тайма вполне себе тянет на сенсацию, ведь никто не верил, что середняк прошлого сезона забьет дважды на выезде "Волыни". Причин такого успеха две. Первая - идеальная реализация. По сути, "Кремень" имел всего две возможности и оба раза футболисты хладнокровно использовали свой шанс. Второй фактор провала "крестоносцев" - игра в обороне. Первый гол пришел после углового - Бородаю пытались помешать сразу двое, но он их спокойно перепрыгнул и пробил головой мимо вратаря. А вот точный удар Бычкова останется на совести Недилько, который покинул ворота, отчаяно побежав на перехват, что позволило защитнику пробить мимо него.
Сачко сумел эмоционально накачать своих футболистов в перерыве, после чего они забегали гораздо активнее. Удача не заставила себя долго ждать. Защитники "Кремня" нарушили правила в штрафной, после чего был назначен пенальти. Не дрогнул у точки Бондаренко, точный удар которого подарил надежду хозяевам. "Волынь" продолжала давить и, откровенно говоря, их второй гол назревал. Моментов было достаточно, но один опасный подкат Евдокимова перечеркнул все прошлые старания - справедливая желтая карточка, которая стала для него уже второй.
Футболисты гостей понимали, что у них сейчас одна задача - надежно отыграть в обороне. В меньшинстве "крестоносцы" старались и дальше играть первым номером, но частые атаки оставляли много пространства для быстрых форвардов "Кремня". Ближе к концу матча они воспользовались одним из моментов и забили в третий раз. Приговор? Как бы не так. Хозяевам понадобилось лишь несколько минут, чтобы один гол отыграть, а после им небольшой подарок приподнес судья - второй желтой карточкой был награжден Бородай и коллективы доигрывали матч в равных составах. "Волынь" пошла финальный штурм, но зацепиться за ничью им уже не удалось.
Такие вот интересные дебюты получились у Сачко и Головко. Василий шел на матч явным фаворитом, но проблемы в обороне, а после ненужное удаление, сыграли против его команды, которая сегодня с домашнего стадиона уходит с баранкой. А вот Александр Борисович пятое сентября может обводить в календаре красным цветом - успешный дебют на поле фаворита и как итог - заслуженные три очка.
Первая Лига, 1-й тур
"Волынь" - "Кремень" 2:3
Голы: Александр Бондаренко 54 п, Евгений Протасов 86 - Олег Бородай 11, Богдан Бычков 41, Станислав Сорокин 83
"Волынь": Виталий Недилько, Сергей Семинин, Виталий Приндета, Иван Цюпа, Владислав Шаповал, Юрий Тетеренко, Антон Евдокимов, Джемаль Кизилатеш, Евгений Протасов, Андрей Ляшенко, Александр Бондаренко
"Кремень": Андрей Олийник, Александр Головко, Валерий Курелех, Павел Мягков, Сергей Чеботаев, Евгений Мурашов, Руслан Зубков, Олег Бородай, Богдан Бычков, Алексей Геловани, Станислав Кулиш
Удаления: Антон Евдокимов 70 - Олег Бородай 88