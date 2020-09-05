Волынь - Кремень 2:3. Головко одерживает победу в матче двух дебютантов

Первый матч сезона и сразу принципиальная встреча тренеров-дебютантов. "Волынь" решила пригласить Василия Сачко, в надежде, что Бог действительно любит троицу и именно с третьей попытки они все-таки вернутся в УПЛ. А вот "Кремень" сделал ставку на Александра Головко, который уже привел их к первой победе в кубке. Удачно стартовать в Первой Лиге мог только один из наставников. Давайте вместе узнаем, кто именно.

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Счет первого тайма вполне себе тянет на сенсацию, ведь никто не верил, что середняк прошлого сезона забьет дважды на выезде "Волыни". Причин такого успеха две. Первая - идеальная реализация. По сути, "Кремень" имел всего две возможности и оба раза футболисты хладнокровно использовали свой шанс. Второй фактор провала "крестоносцев" - игра в обороне. Первый гол пришел после углового - Бородаю пытались помешать сразу двое, но он их спокойно перепрыгнул и пробил головой мимо вратаря. А вот точный удар Бычкова останется на совести Недилько, который покинул ворота, отчаяно побежав на перехват, что позволило защитнику пробить мимо него.

Сачко сумел эмоционально накачать своих футболистов в перерыве, после чего они забегали гораздо активнее. Удача не заставила себя долго ждать. Защитники "Кремня" нарушили правила в штрафной, после чего был назначен пенальти. Не дрогнул у точки Бондаренко, точный удар которого подарил надежду хозяевам. "Волынь" продолжала давить и, откровенно говоря, их второй гол назревал. Моментов было достаточно, но один опасный подкат Евдокимова перечеркнул все прошлые старания - справедливая желтая карточка, которая стала для него уже второй.

Футболисты гостей понимали, что у них сейчас одна задача - надежно отыграть в обороне. В меньшинстве "крестоносцы" старались и дальше играть первым номером, но частые атаки оставляли много пространства для быстрых форвардов "Кремня". Ближе к концу матча они воспользовались одним из моментов и забили в третий раз. Приговор? Как бы не так. Хозяевам понадобилось лишь несколько минут, чтобы один гол отыграть, а после им небольшой подарок приподнес судья - второй желтой карточкой был награжден Бородай и коллективы доигрывали матч в равных составах. "Волынь" пошла финальный штурм, но зацепиться за ничью им уже не удалось.

Такие вот интересные дебюты получились у Сачко и Головко. Василий шел на матч явным фаворитом, но проблемы в обороне, а после ненужное удаление, сыграли против его команды, которая сегодня с домашнего стадиона уходит с баранкой. А вот Александр Борисович пятое сентября может обводить в календаре красным цветом - успешный дебют на поле фаворита и как итог - заслуженные три очка.

Первая Лига, 1-й тур

"Волынь" - "Кремень" 2:3

Голы: Александр Бондаренко 54 п, Евгений Протасов 86 - Олег Бородай 11, Богдан Бычков 41, Станислав Сорокин 83

"Волынь": Виталий Недилько, Сергей Семинин, Виталий Приндета, Иван Цюпа, Владислав Шаповал, Юрий Тетеренко, Антон Евдокимов, Джемаль Кизилатеш, Евгений Протасов, Андрей Ляшенко, Александр Бондаренко

"Кремень": Андрей Олийник, Александр Головко, Валерий Курелех, Павел Мягков, Сергей Чеботаев, Евгений Мурашов, Руслан Зубков, Олег Бородай, Богдан Бычков, Алексей Геловани, Станислав Кулиш

Удаления: Антон Евдокимов 70 - Олег Бородай 88