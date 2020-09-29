Экс-футболист: Команда Кремня опережает в развитии свой клуб

Иван Кривошеенко, профессиональный футболист в прошлом, прокомментировал амбиции кременчугского " Кремня " по поводу выхода в УПЛ и проблемы клуба с инфраструктурой, о которых заговорил главный тренер команды Александр Головко.

"Кремень" будет бороться за попадание в УПЛ. Но есть одно "но": нету инфраструктуры, полей, где бы можно было тренироваться на траве.

Это может пройти во Второй, Первой лиге - если не решаешь никаких задач, как было в "Кремня" раньше. Тогда искусственное поле - это нормально. Но если борешься за высокие места, выход в УПЛ, и случается изменение покрытия - это нехорошо, потому что очень травматично. Долго приспосабливаешься к искусственному полю, а потом снова на траву ...Знаю по себе - это очень тяжело.

Сейчас команда "Кремень" в развитии - впереди клуба, потому что нет тех вложений, которые бы позволили ставить задачу выхода в УПЛ. Пока есть только хороший тренер и хорошая команда.