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Экс-футболист: Команда Кремня опережает в развитии свой клуб

Первая лига
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Главный вопрос - искусственное поле

Экс-футболист: Команда Кремня опережает в развитии свой клуб
Новина українською

Иван Кривошеенко, профессиональный футболист в прошлом, прокомментировал амбиции кременчугского "Кремня" по поводу выхода в УПЛ и проблемы клуба с инфраструктурой, о которых заговорил главный тренер команды Александр Головко.

"Кремень" будет бороться за попадание в УПЛ. Но есть одно "но": нету инфраструктуры, полей, где бы можно было тренироваться на траве.

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Это может пройти во Второй, Первой лиге - если не решаешь никаких задач, как было в "Кремня" раньше. Тогда искусственное поле - это нормально. Но если борешься за высокие места, выход в УПЛ, и случается изменение покрытия - это нехорошо, потому что очень травматично. Долго приспосабливаешься к искусственному полю, а потом снова на траву ...Знаю по себе - это очень тяжело.

Сейчас команда "Кремень" в развитии - впереди клуба, потому что нет тех вложений, которые бы позволили ставить задачу выхода в УПЛ. Пока есть только хороший тренер и хорошая команда.

Напомним, что кременчугская команда идет на 5 позиции в чемпионате Первой лиги после 4 матчей.

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В статье: Иван Кривошеенко Первая лига Кремень (Кременчуг) Александр Головко
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