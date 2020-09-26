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Первая Лига. Кремень удержал победу в матче с Оболонью

Первая лига
(1 голосов)

Получился интересный матч

Первая Лига. Кремень удержал победу в матче с Оболонью
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

И "Кремень", и "Оболонь" потерпели поражения неделю назад. Александр Головко неплохо начал в команде из Кременчуга, однако "Горняк-Спорт" вскрыл многие проблемы симпатичного коллектива. Было интересно посмотреть, сделал ли наставник работу над ошибками.

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Отдадим должное, "Кремень" смотрелся хорошо. Команда старалась играть безошибочно сзади, параллельно с этим наказывая соперника за оплошности впереди. Гол их пришел очень быстро и уже на пятой минуте Сорокину удалось зажечь свое имя на табло. Уверенный старт не изменил тактические построения хозяев и они продолжили превосходить соперника. Активным был Кулиш, но пока что опытному форварду тяжело дается старт сезона.

Вышесказанное касается первой половины. "Пивовары" немного взбодрились в начале второго тайма. Хорошо на команде сказался выход Гути, который прибавил активности на правом фланге и несколько раз тревожил защитников хозяев. Однако "Кремень" был готов к подобному развитию событию и грамотно справлялся с давлением соперником. Они редко допускали опасные моменты у своих ворот, что говорит о хорошей командной готовности.

"Оболонь" находила свои шансы после стандартов. Сначала очень опасно со штрафного пробил Безуглый, а после подачи с углового обязан был решать эпизод Батальский. Однако фортуна была более благосклонна к Кременчугу и два своих момента "пивовары" прощелкали. Это же и касается эпизода, когда Мединский воспользовался выходом из ворот Олейника - мяч летел практически в пустые, но предательски ударился о штангу.

"Кремень" и "Оболонь" провели недурный, как для ПФЛ, матч и обе команды могли претендовать на итоговую победу. Многие могут сказать, что игра была ничейной, но футболисты Головко интереснее смотрелись в первом тайме, в то время как во втором не сильно уступали оппоненту. Команда из Кременчуга смогла исправиться за потерю очков в прошлом туре.

Первая Лига, 4-й тур
"Кремень" - "Оболонь" 1:0
Гол: Сорокин Станислав 5
"Кремень": Олейник Андрей, Мягков Павел, Бородай Олег, Курелех Валерий, Чеботаев Сергей, Белоус Сергей, Геловани Алексей Зубков Руслан, Бычков Богдан, Сорокин Станислав, Кулиш Станислав
"Оболонь": Федоривский Назарий, Осман Александр, Безуглый Никита, Белый Василий, Майданевич Алексей, Покотилюк Максим, Загальский Игорь, Слободян Олег, Матяж Иван, Мединский Игорь, Батальский Александр

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Оболонь (Киев)
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