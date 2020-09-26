Продолжающийся карантин Волыни и матчи в один день - анонс четвертого тура Первой лиги

Из-за активных выступлений в Кубке команды ПФЛ вынуждены все чаще появляться на поле и поэтому все игры четвертого тура чемпионата состоятся в субботу. Правда одна все же перенесена и снова это матч с участием луцкой "Волыни".

Центральный матч тура

"Черноморец" - "Верес". Одесситы по-настоящему порадовали своих болельщиков неделю назад, добыв тяжелую победу над "Оболонью". Да, сейчас подопечным Ковальца еще не хватает класса, но с волей у них нет проблем. Возможно, именно такого характера у них было в прошлом сезоне. Отсюда и низкое место в первой лиге. Впереди "Верес", который и красивый футбол показывает, и на трансферном рынке работает грамотно. Но каким бы не был соперник, "моряки" обязанны побеждать дома любого оппонента, если намерены еще сыграть в УПЛ. По заветам Лобановского - "победа дома, ничья на выезде". Идеальная схема для победы на длинной дистанции. (Георгий Грошев)

К каждому поединку, который называем "центральным", можно употреблять поговорку о "косу и камень". Почему же в данном случае этот? "Моряки", "зубры" чемпионатов Украины, почти все время "сидели" в высшей лиге. А сейчас являются лидером Первой лиги и претендентом по версии экспертов, на возвращение в УПЛ. А ровенский "Верес" удивляет футбольную Украину новациями построения "народного клуба". Что же у них получится? Следим и болеем все. За упорными ребятами из Ровно и львовские "Карпаты" начинают выглядеть банальными последователями. По крайней мере пока. Так кто - амбициозный "Верес", или "настоянный" временем в Первой лиге "Черноморец"? У одесситов не сыграет из-за дисквалификации Виктор Лиховидько. Но несмотря на это выглядит, что по крайней мере в первом тайме гости должны засесть в оборону перед именитыми одесситами - за ними будет и определенное преимущество в игре. (Тарас Вархоляк)

Не пропустите

"Агробизнес" - "Альянс". На десятом месте расположились подопечные Чижевского, но по качеству показываемой игры они явно должны быть выше. Поражение в Харькове не диктовалось характером матча и как минимум ничью оттуда волочисцы увозить были обязаны. "Альянс" практически не терял лишних очков, добыв две минимальные домашние победы и выездную ничью с тернопольской "Нивой" (1:1). Правда на "Юности" не проиграть гостям будет сложно, да и Вячеслав Поднебенной все еще отбывает дисквалификацию. (Артур Кисляченко)

Команда из Волочиска неплохо смотрелась неделю назад, но в игре против "Металлиста 1925" не смогла разжиться очками. Не лучший старт сезона от коллектива, который позиционирует себя борцом за верхнюю тройку. А вот "Альянс" удивляет. Грамотная игра в обороне, быстрые контратаки - отличная тренерская команда, за которой приятно наблюдать на старте сезона. Их второе место вполне заслуженное и в игре против "Агробизнеса" они постараются это доказать. (Георгий Грошев)

"Кристалл" - "Металлист 1925". У обеих команд есть по одной потере из-за дисквалификации - у херсонцев не сыграет Иван Глывый, а у харьковчан - Лукас Вентура Лопес, который в отличие от игрока ротации в прошлогодней команде Демченко в этом сезоне является игроком основы у Кривенцова. Хозяева имеют возможность продемонстрировать "зубы", однако именно гости являются явными фаворитами матча. (Тарас Вархоляк)

При Валерии Кривенцове МХ 1925 обрел иной стиль, чем при Андрее Демченко и особенность брать максимум там, где не все однозначно по игре. Шесть очков после выездов в Николаев и домашней игры с "Агробизнесом" приводят к позитивным ожиданиям. В Херсоне ждут не дождуться первых очков от "Кристалла", но пока что команда Эдуарда Хаврова выглядит "сыроватой" для Первой лиги и вряд ли способной прервать серию харьковчан. (Артур Кисляченко)

"Полесье" - "Прикарпатье". Три подряд фиаско на старте и удручающее последнее место. Вряд ли болельщики "Прикарпатья" сейчас довольны подвигами родной команды. И что хуже, просвета в их игре сейчас не наблюдается. В игре против дебютанта "Полесья", опытный коллектив фаворитом не смотрится и сейчас в их победу не верится совсем. Команда из Житомира на старте выглядит интереснее. (Георгий Грошев)

Франковские "орлы" провалили начало сезона: 2 матча - "0" очков. Другое дело новички Первой лиги - житомиряне: 2 матча - 4 очка! А теперь сведем вместе. Что же выйдет из этой житомирско-франковской "каши"? Или блюдо по итогам матча приготовят из кого-то одного? Очень важным это испытание будет прежде всего для главного тренера "Прикарпатья" Руслана Мостового - способна ли его команда демонстрировать результат, или же успех в Кубке был случайностью? (Тарас Вархоляк)

"ВПК-Агро" - "Горняк-Спорт". У магдалиновцев раскрылся Владислав Горбаченко - молодой форвард, забивший уже три гола в нынешнем сезоне. Всего лишь 41 минуту на поле провел он в рамках чемпионата, так что подобная эффективность не могла не обратить на себя внимание. "Горняки" также начали этот сезон качественно и набрали четыре очка из шести возможных против сильных соперников. Обращаем внимание и на то, что почти все свои голы в последнее время "ВПК-Агро" забивает после перерыва. (Артур Кисляченко)

Команда Жабченко не меняется. В родных стенах, "Горняк-Спорт" - очень мощный коллектив, который способен не только отнять очки, но и обыграть любого соперника. Они, как и будущий соперник "ВПК-Агро", еще не проигрывали на старте сезона, а значит игра обещает быть равной. Предположим, что опыт сыграет свою роль и "Горняк-Спорт" точно не проиграет. (Георгий Грошев)

"Кремень" - "Оболонь". "Кремень" с двумя Александрами Головко (один - тренер, другой - игрок) увидел в Первой лиге уже все: победу, ничью и поражение. Что же будет дальше? Особенно, когда попасть на злую после домашнего поражения 2:3 от "Черноморца" "Оболонь". Матч за интригой вполне заслуживает того, чтобы стать одним из самых интересных в этом туре. А у киевлян есть одна потеря: из-за дисквалификации не сыграет ключевой игрок - нападающий Александр Батальский. (Тарас Вархоляк)

"Нива" - "Авангард". Без двух защитников, Семена Вовченко и Вадима Хохлова, сыграют тернополяне против "Авангарда". Но пропуск игры с "Волынью" позволил команде Малыка "зализать раны" по мотивам бойни с "Альянсом". Есть у "Нивы" шансы на первую победу в дивизионе, даже с учетом значимых потерь в линии обороны, просто потому, что краматорчане сейчас обладают неопытным составом, в котором лишь отдельные исполнители выделяются на общем сером фоне. (Артур Кисляченко)

Матч "Николаев" - "Волынь" не будет сыгран в срок из-за продолжающегося карантина у восьмерых членов луцкого клуба. Матч третьего тура команды Сачко с "Нивой" переназначен на 1-е октября.