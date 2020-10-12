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Директор Кристалла: Если бы Сачко был настоящим мужчиной и тренером, он бы извинился перед нами за судейство

Первая лига
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В Херсоне очень недовольны судейством в матче с Волынью

Директор Кристалла: Если бы Сачко был настоящим мужчиной и тренером, он бы извинился перед нами за судейство
Новина українською

Директор "Кристалла" Сергей Шевцов остался крайне недоволен судейством в матче 6-го тура Первой лиги против "Волыни" (0:1), в котором единственный гол был забит с пенальти.

"По игре – нам уже четко понятно, что делает господин-арбитр Петренко в футболе. Мне жаль, что этого не видит комитет арбитров Украины. Вымышленный пенальти с "Николаевом", также – вымышленный пенальти в матче с "Волынью".

Мы все-таки оказались в непростой ситуации. Сейчас к нам присоединился новый тренер и сразу попал в ситуации, где мы имеем больных коронавирусом, это существенно усложнило игру. Тем не менее я попросил футболистов выходить из игры с поднятой головой.

"Волынь" должна была покинуть Херсон с опущенной головой. Команда, которая говорит об определенных задачи на сезон, озвучивает их, а сама зарабатывает баллы за счет отмены чистых голов в свои ворота и вымышленных пенальти в наши.

Если бы Сачко был настоящим мужчиной и тренером, он бы извинился перед нашими болельщиками, футболистами и тренером. Больше мне добавить нечего", – сказал Шевцов.

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В статье: Волынь (Луцк) Василий Сачко Сергей Шевцов Кристалл (Херсон)
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Источник:
МФК Кристал

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