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Директор Кристалла: Если бы Сачко был настоящим мужчиной и тренером, он бы извинился перед нами за судейство
В Херсоне очень недовольны судейством в матче с Волынью
Директор "Кристалла" Сергей Шевцов остался крайне недоволен судейством в
"По игре – нам уже четко понятно, что делает господин-арбитр Петренко в футболе. Мне жаль, что этого не видит комитет арбитров Украины. Вымышленный пенальти с "Николаевом", также – вымышленный пенальти в матче с "Волынью".
Мы все-таки оказались в непростой ситуации. Сейчас к нам присоединился новый тренер и сразу попал в ситуации, где мы имеем больных коронавирусом, это существенно усложнило игру. Тем не менее я попросил футболистов выходить из игры с поднятой головой.
"Волынь" должна была покинуть Херсон с опущенной головой. Команда, которая говорит об определенных задачи на сезон, озвучивает их, а сама зарабатывает баллы за счет отмены чистых голов в свои ворота и вымышленных пенальти в наши.
Если бы Сачко был настоящим мужчиной и тренером, он бы извинился перед нашими болельщиками, футболистами и тренером. Больше мне добавить нечего", – сказал Шевцов.
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