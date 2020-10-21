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Оболонь - Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Дебют Павла Яковенко и его штаба
Во главе "Оболони" стал именитый на уровне сборных команд специалист Павел Яковенко. Сможет ли это встряхнуть команду, которая оказалась перед восьмым туром на предпоследнем месте в таблице?
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